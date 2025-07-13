308 أهداف في 309 مبارايات.. رقم سلبي يلاحق المهدي سليمان حارس الزمالك الجديد

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي، التعاقد مع المهدي سليمان في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعرب مهدي سليمان، حارس مرمى فريق الزمالك الجديد عن سعادته، بالانضمام لصفوف الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أرقام المهدي سليمان

لعب المهدي سليمان، خلال مشواره مع كرة القدم 309 مباراة واستقبل 308 هدف وخرج بـ 117 كلين شيت .

وفي الموسم الماضي لعب سليمان مع الاتحاد السكندري 14 مباراة استقبل 10 أهداف وخرج بـ8 كلين شيت .

وفي تصريحات له عقب الإعلان الىسمي عن التعاقد، أوضح اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك ، أنه سعيد بالانتقال لصفوف الزمالك، مشيراً إلى أن المفاوضات معه تمت عن طريق جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

وأضاف أنه تلقى العديد من العروض بعد انتهاء عقده مع الاتحاد السكندري، وعندما سمع باهتمام الزمالك بالتعاقد معه فضل الانتظار، حتى تم الاتفاق على كافة التفاصيل، ووقع على عقود الانتقال رسمياً للزمالك.

وقال مهدي سليمان: "الانتقال لنادي الزمالك أمر يزيد من طموحاتي أن الفريق ينافس على كافة البطولات، وجمهور الزمالك يرغب في حصد كافة الألقاب".

وشدد الحارس، على أن المنافسة مع محمد عواد ومحمد صبحي حارسي مرمى الفريق لمصلحة النادي، والجميع سيجتهد في الملعب من أجل خدمة نادي الزمالك.

واختتم مهدي سليمان تصريحاته قائلاً: "سأبذل قصارى جهدي مع الفريق للظهور بأفضل مستوى مع الزمالك ومساعدة زملائي لتحقيق البطولات".