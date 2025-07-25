صلاح سليمان: عبد الناصر محمد زملكاوي ويمتلك شخصية قادرة على إدارة الأزمات

أشاد صلاح سليمان، لاعب الزمالك السابق، باختيار عبد الناصر محمد لتولي منصب مدير الكرة في الفريق الأول بنادي الزمالك، مؤكدًا أن الخطوة في الاتجاه الصحيح نظرًا لما يمتلكه من خبرات وشخصية مناسبة لإدارة الفريق خلال المرحلة القادمة.

وقال سليمان في تصريحاته خلال ظهوره ببرنامج “زملكاوي” الذي يقدمه الكابتن محمد صبري على قناة نادي الزمالك: “عبد الناصر محمد رجل واضح وصريح، ويعرف جيدًا كيف يُدير الأمور داخل غرفة الملابس. لديه خبرة كلاعب سابق في صفوف نادي المقاولون العرب، وهذا يؤهله للنجاح في موقعه الجديد داخل القلعة البيضاء”.





وأضاف لاعب الزمالك السابق: “الأهم في مدير الكرة هو القدرة على التواصل مع اللاعبين واحتواء أي أزمات قد تطرأ.. أرى أن عبد الناصر يمتلك كل هذه المقومات، بالإضافة إلى أنه زملكاوي أصيل ويعرف جيدًا طبيعة هذا النادي الكبير”.



عبد الله السعيد إضافة قوية للزمالك

وفي سياق آخر، أعرب صلاح سليمان عن سعادته بتجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك، مؤكدًا أن وجوده إلى جانب عمر جابر يعزز من قوة الفريق، خاصة في ظل امتلاك الثنائي لخبرات طويلة على المستويين المحلي والدولي.

وقال سليمان: “عبد الله السعيد قائد داخل وخارج الملعب، قادر على ضبط غرفة الملابس، ويمتلك شخصية مؤثرة على زملائه اللاعبين، كما أن خبرته الكبيرة ستكون حاسمة في المباريات الكبرى”.

الزمالك يستعد لوادي دجلة في ودية قبل ختام معسكر العاصمة الإدارية

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لخوض مباراة ودية أمام فريق وادي دجلة اليوم الجمعة، وذلك في إطار التحضيرات الجادة للموسم الجديد، على أن تُقام المباراة قبل ختام المعسكر التدريبي الذي يُقيمه الفريق حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة.



