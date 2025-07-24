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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شفاه الله وعافاه.. أمير هشام يدعم حسين لبيب في وعكته الصحية

حسين لبيب
حسين لبيب
يارا أمين

حرص الإعلامي أمير هشام، على دعم الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد اجرائه لعملية جراحية.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “خالص التمنيات بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك شفاه الله وعافاه”.

حسين لبيب يجري عملية جراحية 

أجرى الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عملية جراحية ظهر اليوم الخميس، بإحدى مستشفيات القاهرة، وقد تكللت العملية بالنجاح.

ونصح الفريق الطبي المعالج الكابتن حسين لبيب بالحصول على فترة راحة تمتد لأسبوعين، بعيدًا عن الضغوط والعمل، على أن يعود بعدها لمباشرة مهامه الإدارية داخل القلعة البيضاء.

وفي هذا السياق، أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لرئيس النادي، متمنين له تمام العافية والعودة سريعًا لقيادة النادي في هذه المرحلة المهمة.

أمير هشام حسين لبيب الزمالك فيسبوك القلعة البيضاء

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