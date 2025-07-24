الزمالك يكثف تحركاته لضم مهاجم أجنبي.. والجفالي يعطل الصفقة

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تحركاته المكثفة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي "سوبر" لتدعيم خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد.

ورغم الجدية في المفاوضات، إلا أن ملف التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول، ما يزال يمثل عقبة أمام إتمام التعاقد مع مهاجم جديد، في ظل الحاجة إلى إخلاء مكان في قائمة الأجانب بالفريق.

وبحسب مصدر مطلع داخل النادي، بدأت إدارة الزمالك بالفعل في دراسة عدد من السير الذاتية لمهاجمين أجانب تم عرضهم على اللجنة الفنية في الأيام الماضية، وسط متابعة دقيقة لاختيار الأنسب.

وأوضح المصدر أن المدير الرياضي جون إدوارد لا يضع أي قيود على جنسية اللاعب الجديد، بل يركز فقط على الإمكانيات الفنية، مشددًا على أن الزمالك يستهدف مهاجمًا دوليًا، صغير السن، يملك سجلًا تهديفيًا مميزًا وخبرات تتيح له قيادة هجوم فريق ينافس على البطولات.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الإدارة لدعم صفوف الفريق بعناصر قوية، استعدادًا لانطلاقة قوية بالموسم المقبل.