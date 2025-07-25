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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يبدأ التحرك لتدعيم مركز الجناح

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

بدأت إدارة نادي الزمالك التحرك سريعًا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عقب تعثر مفاوضات التعاقد مع اللاعب الفرنسي تيدي أوكو جناح فريق لوزيرن السويسري.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي أن جون إدوارد المدير الرياضي يبحث عن بديل أجنبي مميز لشغل مركز الجناح الأيسر.

وتولي إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اهتمامًا خاصًا بهذا المركز الهجومي الحيوي، نظرًا لأهميته في منظومة المدير الفني يانيك فيريرا، الذي شدد على ضرورة التعاقد مع لاعب جناح يمتلك السرعة والمهارة ويملك القدرة على صناعة الفارق.

ويجري الزمالك حالياً مفاوضات مع عدد من اللاعبين الأجانب المعروضين على النادي، على أن يتم حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن لدخول اللاعب الجديد في معسكر الإعداد بالعاصمة الإدارية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

الزمالك نادي الزمالك يانيك فيريرا جون إدوارد معسكر الزمالك

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