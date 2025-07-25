بيرلو يخوض تجربة غريبة بدوري الدرجة الأولى الإماراتي

في مفاجأة غريبة، تولى الإيطالي أندريا بيرلو مهمة تدريب فريق يونايتد دبي الإماراتي، الموسم المقبل 2025-2026.

وأعلن النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن بيرلو وصل إلى دبي لقيادة الفريق استعدادًا للموسم الجديد بعد التعاقد معه.

وسبق أو تولى بيرلو عددا من الأندية الأوروبية أبرزها يوفنتوس وسامبدوريا، وستكون تجربته مع يونايتد دبي هي الأولى في الدوريات العربيات.

ويعد بيرلو أحد أبرز أساطير كرة القدم على مر تاريخها، حيث توج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2006، أما على المستوى التدريبي فقد خيب آمال عشاقه بتجاربه الفاشلة.

يذكر أن يونايتد دبي احتل المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، الموسم الماضي، برصيد 45 نقطة.