مصر الـ 6.. قائمة أغلى 10 منتخبات بكأس الأمم الإفريقية 2025

سلط موقع ترانسفير ماركت، الضوء على قائمة أغلى منتخبات القارة السمراء قبل خوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب نهاية العام الجاري.

وجاء منتخب المغرب في الصدارة من حيث القيمة التسوقية بـ 369.5 مليون يورو، بينما تواجد منتخب مصر في المركز السادس بـ158.4 مليون يورو.

قائمة أغلى 10 منتخبات بكأس الأمم الإفريقية

1- المغرب – 369.55 مليون يورو

2- ساحل العاج – 252.55 مليون يورو

3- الجزائر – 243.30 مليون يورو

4- الكاميرون – 237.60 مليون يورو

5- نيجيريا – 188.45 مليون يورو

6- مصر – 158.40 مليون يورو

7- الكونغو الديمقراطية – 132.75 مليون يورو

8- مالي – 126.35 مليون يورو

9- تونس – 53.55 مليون يورو

10- جنوب إفريقيا - 38.5 مليون يورو