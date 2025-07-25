نجم الزمالك الأسبق: معسكر العاصمة الإدارية جيد.. ومطالب بتعزيز بعض المراكز

أشاد حسام باولو، مهاجم الزمالك السابق، بجماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا أنهم دائمًا ما يقفون خلف الفريق في الأوقات الصعبة، واصفًا إياهم بـ"الأكثر إخلاصًا ودعمًا للاعبين".

وأضاف باولو في تصريحات إعلامية أن مصطفى شلبي لاعب كبير ويستحق دعم الجماهير، خاصة في اللحظات الصعبة، مشيرًا إلى أن اللاعب عبّر عن امتنانه للجمهور الذي سانده بقوة خلال الفترة الماضية.

وأكد مهاجم الزمالك السابق أن الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي مؤخرًا قوية ومميزة، مشددًا على أن الفريق بحاجة لتدعيمات إضافية في مراكز الظهير الأيمن، والظهير الأيسر، بالإضافة إلى مركز رأس الحربة، نظرًا لكثرة البطولات التي سيشارك فيها الفريق خلال الموسم الجديد، ورغبة الجهاز الفني في خلق منافسة قوية بين اللاعبين.

وأثنى باولو على الثنائي الجديد عمرو ناصر وأحمد شريف، واصفًا إياهما بالمميزين، ومتمنيًا أن ينسجما سريعًا مع أجواء الفريق، كما أشاد بالمهاجم ناصر منسي، مؤكدًا أنه يقدم مستويات مميزة، ومتمنيًا له الاستمرار على نفس الأداء.