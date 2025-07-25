جناح اتحاد طنجة ينضم لمعسكر الزمالك.. والإعلان الرسمي خلال أيام

انضم المغربي الشاب عبد الحميد معالي، لاعب الزمالك الجديد، إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وذلك عقب وصوله إلى القاهرة خلال الساعات الماضية.

ويستعد نادي الزمالك للإعلان الرسمي عن التعاقد مع معالي، جناح فريق اتحاد طنجة المغربي، والذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المغربية.

وكان النادي قد أنهى بالفعل تصوير فيديو تقديم اللاعب، على أن يتم الإعلان عن الصفقة عبر القنوات الرسمية خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من بعض التفاصيل التعاقدية.

ويبلغ عبد الحميد معالي من العمر 19 عامًا (مواليد 2006)، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن والوسط المهاجم، ويتميز بمهارات فردية عالية، وسرعة، وقدرة على المراوغة، كما يعتمد على قدمه اليمنى بشكل أساسي.

وبدأ معالي مشواره الكروي في صفوف نادي وداد طنجة، قبل الانتقال إلى اتحاد طنجة، حيث نجح في لفت الأنظار من خلال مشاركته مع الفريق الأول رغم صغر سنه، ما جعله محل اهتمام من قبل العديد من الأندية، قبل أن يحسم الزمالك الصفقة لصالحه.