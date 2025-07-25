مصر تحتل المركز الثالث.. ترتيب قائمة أغلى المنتخبات العربية

احتل منتخب مصر المركز الثالث في قائمة أغلى المنتخبات العربية، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وبلغت القيمة التسويقية لمنتخب مصر 158.4 مليون يورو، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

ووقع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2025" في المجموعة الثانية مع منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات المغرب "صاحبة الأرض" ومالي وزامبيا وجزر القمر.

ترتيب أغلى 5 منتخبات عربية:

1 - المغرب: 369.5 مليون يورو

2 - الجزائر: 243.3 مليون يورو

3 - مصر: 158.4 مليون يورو

4 - تونس: 53.5 مليون يورو

5 - الإمارات: 50.9 مليون يورو