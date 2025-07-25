نجم مغربي ينضم لمعسكر الزمالك استعداداً للموسم الجديد

انضم عبد الحميد معالي، الوافد الجديد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى معسكر الفريق المُقام حالياً بالعاصمة الإدارية، بعد وصوله إلى القاهرة قادماً من المغرب.

وكان الزمالك قد أنهى إجراءات التعاقد مع اللاعب قادماً من نادي اتحاد طنجة المغربي، بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، تبدأ من الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق بالعناصر الشابة المميزة.

ومن المقرر أن يتم قيد عبد الحميد معالي تحت السن في قائمة الزمالك خلال الموسم الجديد، بما يتيح للنادي الاستفادة من إمكانياته دون التأثير على عدد اللاعبين المقيدين بالقائمة الأساسية.

ويستعد الزمالك للإعلان رسمياً عن الصفقة خلال الفترة المقبلة، بعد انضمام اللاعب بشكل رسمي لمعسكر الفريق وانخراطه في البرنامج التحضيري للموسم الجديد.