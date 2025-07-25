قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يمثل انتصارا للدبلوماسية
تصادم سيارتين ملاكي علي طريق مصر -الإسماعيلية الصحراوي.. صور
ضبط 23 متهما في أكبر شبكة نصب لمنصة إلكترونية
دولة أوربية جديدة ترحب بقرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين
تفاصيل حبس سائق توك توك دهس سيدة سودانية في مدينة نصر
خطيب الجامع الأزهر: العبد سيسأل يوم القيامة عن عمره عامة وشبابه خاصة.. فيديو
إنجاز تاريخي.. ألواح شمسية يابانية جديدة تُنتج طاقة توازي 20 مفاعلاً نووياً
مصر الـ 6.. قائمة أغلى 10 منتخبات بكأس الأمم الإفريقية 2025
النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع نصب منصة VSA على مواطنين
الظهور الأول.. قصة مرض ابن تامر حسني
الأمم المتحدة: غزة تعاني من نفاد الأغذية العلاجية المتخصصة
فتاتان تتفقان مع 4 أشخاص على اطلاق النار لتأديب صاحب محل بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل خدع برشلونة؟.. صدمة بشأن مدة غياب شتيجن

تير شتيجن
تير شتيجن

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، عن مفاجأة بشأن مدة غياب تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، بعد إعلان الألماني خضوع لجراحة في الظهر، الأسبوع المقبل.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “برشلونة يعتقد أن تير شتيجن سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أو 5 أشهر، وليس 3 أشهر”.

رسالة شتيجن

وكتب شتيجن، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، رسالة مؤثرة أكد فيها تمسكه بالنادي الكتالوني، قائلًا: "أرتدي قميص برشلونة بكل فخر، في أوقات الفرح والنجاح، كما في اللحظات الصعبة.. واليوم من أصعب الأيام عليّ شخصيًا".

وأضاف الحارس البالغ من العمر 32 عامًا: "رغم أنني في حالة بدنية ورياضية جيدة جدًا، فإنني لا أزال أعاني من بعض الألم المستمر، وبعد نقاشات معمقة مع الأطباء، تبيّن أن الجراحة هي الطريق الأسرع والأكثر أمانًا للعودة إلى كامل لياقتي".

تير شتيجن أشار إلى أنه سبق وخضع لعملية مشابهة في الظهر سابقًا، وعاد حينها إلى الملاعب بعد 66 يومًا فقط، لكن الأطباء في هذه المرة نصحوا بفترة تعافٍ أطول تمتد إلى حوالي 3 أشهر كإجراء احترازي لتفادي أي مضاعفات مستقبلية.

وقال الحارس الألماني: "أشعر بألم حقيقي لأنني لن أكون قادرًا على دعم فريقي في هذه الفترة، لكن إعادة التأهيل ستكون بسيطة، والطريق للعودة واضح.. وسأحرص على إطلاعكم بكل جديد في رحلة التعافي".

واختتم حديثه برسالة طمأنة للجماهير: "أشكركم من أعماق قلبي على دعمكم المستمر.. لا تقلقوا، سأعود قريبًا".

ويأتي هذا الإعلان ليضع حدًا للتكهنات التي دارت حول مستقبل شتيجن، إذ أكد بنفسه بقاءه ضمن صفوف برشلونة، في وقت يواجه فيه الفريق تحديات كبيرة على الصعيدين المحلي والقاري. وبغياب تير شتيجن، من المتوقع أن يحصل البديل إيناكي بينيا على فرصة أكبر لحراسة عرين البلوجرانا خلال الأشهر المقبلة.

شتيجن برشلونة فابريزو رومانو تير شتيجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

لحق بأبنائه الـ 6.. وفاة والد ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط الجامعي

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

فرصة ذهبية لطلاب علمي علوم.. 74% لكليات الطب بمؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

المانجو

أسعار المانجو تفاجئ الجميع اليوم الجمعة| كم يصل سعر الكيلو؟

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. موعد المرحلة الأولى ورابط التسجيل الرسمي

قطع المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر

ترشيحاتنا

من جلسات الكنيست الإسرائيلي

العاملون بسكك حديد مصر: قرار الكنيست الإسرائيلي يزيد الأوضاع ظلاما في فلسطين

فلوس - عملة مصرية فئة 100 جنيه

منحة استثنائية وعلاوة 15% للعاملين بـ النصر للمسبوكات

التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحي الشامل يوقع عقد اتفاق تقديم خدمة مع المستشفى الجوي

بالصور

فضيحة سيارات شيفروليه: بيع بيانات السائقين السرية بملايين الدولارات

فضيحة جنرال موتورز
فضيحة جنرال موتورز
فضيحة جنرال موتورز

فستان لافت.. مي سليم تثير الجدل برفقة شقيقتها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أميرة الجليد.. سيارة تشبه الطبق الطائر في مزاد مقابل ملايين الدولارات

سيارة XF58
سيارة XF58
سيارة XF58

العلامات الصينية تهيمن على سوق السيارات الأوروبية في 2025

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد