مقابل 35 مليون جنيه.. الزمالك يحسم صفقة أحمد ربيع

نجحت إدارة نادي الزمالك في إتمام التعاقد مع اللاعب أحمد ربيع قادمًا من نادي البنك الأهلي، بعد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

وجاء التعاقد مع أحمد ربيع بعد جهود مكثفة من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي.

وأتم نادي الزمالك الصفقة بسداد قيمة التعاقد كاش، حيث بلغت قيمة انتقال اللاعب 35 مليون جنيه، استوفتها الإدارة البيضاء بالكامل وفقًا لشروط نادي البنك الأهلي.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى معسكر الفريق المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لبدء مشواره مع القلعة البيضاء والمشاركة في التحضيرات للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني يانيك فيريرا.

ويتمنى نادي الزمالك التوفيق والنجاح للاعب أحمد ربيع في مشواره مع الفريق، وأن يمثل إضافة قوية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.