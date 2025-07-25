تشكيل الأهلي المتوقع لودية البنزرتي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق البنزرتي التونسي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة طبرقة التونسية؛ استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنزرتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد شكري- ياسر إبراهيم– أشرف داري– محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج– محمد علي بن رمضان – أشرف بن شرقي- أحمد سيد زيزو- محمود حسن تريزيجيه.

في خط الهجوم: جراديشار

من المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة، وتقام على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة.

كان الفريق حقق الفوز على فريق الملعب التونسي وديا في أول المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.