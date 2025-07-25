قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامي جمال يحتفل بالبوم رامي صبري في عيد ميلاده
دعاء آخر يوم في شهر محرم لقضاء الحوائج.. لا تفوت فرصته
الإغاثة الطبية بغزة: سقوط العديد من الشهداء في صفوف الطواقم العلاجية
السكك الحديد: تشغيل قطارات مكيفة ونوم بين القاهرة ومطروح يوميا خلال الصيف
من دوامة الإدمان إلى بر الأمان.. محمد يتغلب على 18 عامًا من تعاطي المخدرات (فيديو خاص)
سوريا وأمريكا وفرنسا يتفقون على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب
السكك الحديدية تعلن طرق حجز التذاكر ووسائل الدفع الإلكترونية لتيسير الخدمة على الركاب
استخراج شهادة مخالفات المرور وسداد الرسوم بالموبيل برقم لوحات السيارة
وفاة الإعلامي الرياضي هيثم عبد العزيز عامر
ثاني مصري داخل صفوف النادي .. ليفربول يخطف المواهب هذا العام | ما القصة؟
5 علامات صباحية تشير إلى وجود مشكلة في القلب.. الدوخة الأبرز
النقل تعلن مميزات منصة اليخوت المحلية: تحفيز للاستثمار البحري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لودية البنزرتي

الأهلي
الأهلي
سارة عبد الله

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  نظيره فريق البنزرتي التونسي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة طبرقة التونسية؛ استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنزرتي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد شكري- ياسر إبراهيم– أشرف داري– محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج– محمد علي بن رمضان – أشرف بن شرقي- أحمد سيد زيزو- محمود حسن تريزيجيه.

في خط الهجوم: جراديشار

من المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة، وتقام على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة.

كان الفريق حقق الفوز على فريق الملعب التونسي وديا في أول المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

الأهلي فريق البنزرتي تشكيل الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

لحق بأبنائه الـ 6.. وفاة والد ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط الجامعي

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

فرصة ذهبية لطلاب علمي علوم.. 74% لكليات الطب بمؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

ابراهيم الكرداني

سكاكين بتقطعني.. إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

المانجو

أسعار المانجو تفاجئ الجميع اليوم الجمعة| كم يصل سعر الكيلو؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. موعد المرحلة الأولى ورابط التسجيل الرسمي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الفيشاوي ومحمد صلاح العزب

ظهور لافت لـ أحمد الفيشاوي ومحمد صلاح العزب في كواليس سفاح التجمع

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تخطف الأنظار بجمالها في أحدث إطلالتها.. صور

الفنان محمد رياض و الفنان عمر محمد رياض

محمد رياض لصدى البلد: ابني موهوب ومليش في الوسايط.. فيديو

بالصور

شئون البيئة بالشرقية يجتمع بالرائدات الريفيات للتصدى لظاهرة السحابة السوداء | صور

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
تضامن الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| وفاة 6 أطفال بمبيد حشري في المنيا .. كيف تداهم السكتة القلبية كبار السن

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| فضيحة شيفروليه.. وسيارة بوجاتي بعيون حشرة

سيارات
سيارات
سيارات

فستان لافت.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد