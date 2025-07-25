النساء فاشلات.. نجم ريال مدريد السابق يعتذر عن تصريحاته المسيئة

رد تشيتشاريتو، مهاجم ريال مدريد السابق وشيفاس المكسيكي الحالي، على الانتقادات التي وُجهت له بسبب تصريحاته ضد المرأة، والتي أدت إلى تغريمه من قبل الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، إلى جانب انتقادات من رئيسة البلاد.

وقال تشيتشاريتو في رسالة نشرتها شبكة “ESPN”: "شكرًا جزيلًا لكل من دعمني، وشاركني آرائه بكل احترام، ودفعني لأكون شخصًا أفضل، أعتذر بشدة عن أي ارتباك أو إزعاج سببته كلماتي الأخيرة؛ لم يكن في نيتي أبدًا التقليل من شأن أحد أو إيذاء أحد".

وأضاف: "بصفتي أبًا ورجلًا وعضوًا في هذا المجتمع، فإن أولويتي هي التصرف باحترام وتواضع ومسئولية، أستمع وأتأمل، وألتزم بالتعبير عن نفسي بوضوح وحساسية أكبر، لا سيما في مثل هذه المواضيع الحساسة".

وفي الأسبوع الماضي، قال تشيتشاريتو في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "أيها النساء، أنتن فاشلات، أنتن تستأصلن الذكورة وتجعلن المجتمع شديد الحساسية".

وأضاف في وقت لاحق: "لا تخفْن من أن تكنّ نساء، وأن تسمحن لرجل أن يقودكن".

وفي منشور آخر، قال: “أنتِ تريدين رجلًا يوفّر لكِ كل شيء، ولكن بالنسبة لكِ، التنظيف هو قمع أبوي”.

وأعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، الأربعاء الماضي، فتح تحقيق وتغريم تشيتشاريتو بتهمة إهانة النساء. كما أصدر نادي تشيفاس، الذي ينتمي إليه المهاجم، بيانًا أشار فيه إلى أن الرسائل الأخيرة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُعبّر عن موقف فردي، وهو ما يتعارض مع مبادئ وقيم النادي، مؤكّدًا اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للوائحه الداخلية.

وردّت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، أيضًا يوم الأربعاء، حيث قالت: "تشيتشاريتو لاعب كرة قدم بارع، لكن فيما يتعلق برأيه في المرأة... لا يزال أمامه الكثير ليتعلّمه".