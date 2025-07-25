خالد الغندور يخوض تجربة إعلامية جديدة

كشف خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، عن خوض تجربة جديدة في المجال الإعلامي خلال الفترة المقبلة.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “تجربة إعلامية جديدة خير ان شاء الله”.

وحرص الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على تقديم التمنيات بالشفاء لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "الف مليون سلامة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اللي أجري فحوصات وتحاليل في فرنسا للأطمئنان علي حالته الصحية واتمني من الجميع الدعاء له بالشفاء والعافية بإذن الله".

وخضع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي للعديد من الفحوصات الطبية المختلفة في العاصمة الفرنسية باريس وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.

وقام الخطيب بزيارة بعض كبار الأطباء المتخصصين لتحديد التشخيص النهائي والعلاج المناسب.

وكان محمود الخطيب قد وصل إلى فرنسا قادمًا من إسبانيا بعد زيارته نادي برشلونة برفقة وفد القلعة الحمراء، في إطار تعاون مثمر بشأن مشروع استاد الأهلي.