صدى البلد يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمحمود الخطيب

خضع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي للعديد من الفحوصات الطبية المختلفة في العاصمة الفرنسية باريس وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.



وقام الخطيب بزيارة بعض كبار الأطباء المتخصصين لتحديد التشخيص النهائي والعلاج المناسب.



وكان محمود الخطيب قد وصل إلى فرنسا قادمًا من إسبانيا بعد زيارته نادي برشلونة برفقة وفد القلعة الحمراء، في إطار تعاون مثمر بشأن مشروع استاد الأهلي.



وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد إن الحالة الصحية لمحمود الخطيب جيدة وسوف يعود للقاهرة في غضون أربعة أيام من الآن.



وأضاف أن الخطيب ينتظر نتيجة الفحوصات قبل معاودة الموقف مع طبيبه المعالج لتحديد موعد عودته للقاهرة .