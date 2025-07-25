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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يعين محمد علاء مترجمًا ومحللاً للأداء في جهاز فيريرا

يانيك فيريرا ومحمد علاء
يانيك فيريرا ومحمد علاء
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي تعيين محمد علاء مترجماً ومحللاً للأداء في الجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا  المدير الفني خلال الفترة الحالية.

وبدأ محمد علاء  تولي مهام عمله خلال المعسكر الحالي للفريق الأول لكرة القدم، والمقام في العاصمة الإدارية في إطار الإعداد للموسم الجديد.

وسبق لمحمد علاء العمل في منصب محلل الأداء بالزمالك من قبل مع البرتغالي جوزيه جوميز، والسويسري كريسيتان جروس.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ودياً أمام وادي دجلة في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي النادي، في إطار المعسكر المقام بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد.

محمد علاء مترجم الزمالك نادي الزمالك الزمالك يانيك فيريرا

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