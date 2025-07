ذوقك العالي.. تامر حسني يوجه رسالة شكر للكينج محمد منير بمهرجان العلمين.. صور

7/26/2025 2:12:50 AM

السبت 26/يوليو/2025 - 02:12 ص 7/26/2025 2:12:50 AM

حرص الفنان تامر حسني، على توجيه رسالة شكر للكينج محمد منير، خلال حفله بمهرجان العلمين في دورته الثالثة المقام حاليا في ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

وقدم تامر حسني، أغنية ذوقك العالي، التي غناها مع محمد منير، في ألبومه الأخير، وبعدها قدم رسالة شكر للكينج.

تامر حسني يشغل حماس جمهوره بمهرجان العلمين.. وكريم أسامة ويوسف جبريال مفاجأة

أشعل الفنان تامر حسني، ثاني ليالي مهرجان العلمين، المقام حاليا في ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

شهد حفل تامر حسني، بمهرجان العلمين حضور جماهيري كبير حمل لافتة كامل العدد، وبدأه بميدلي من أغانيه القديمة، ثم قدم أغاني ألبومه الجديد «لينا معاد».

وقدم تامر حسني، ديو ملكة جمال الكون مع المطرب الشامي، وقدم ثنائية come back to me مع المطرب يوسف جبريال، وقدم ثنائية هو ده بقى مع المطرب كريم أسامة، وغيرها من الأغاني.



حفل تامر حسني بمهرجان العلمين

بدأ الفنان تامر حسني، الفقرة الثانية من حفل مهرجان العلمين، المقام حاليا في ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بعدما بدأ المطرب الشامي والـ dj تامر يحيى الفقرة الأولى من الحفل.

وبدأ تامر حسني، حفله بميدلي تضمن باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، التي أشعلت حماس الجمهور، منها: (يا تاعبني، هي دي، بنت الأيه)، وغيرها من الأغاني.

ويحمل حفل تامر حسني، مع المطرب الشامي، مساء أمس الجمعة، في ثاني ليالي مهرجان العلمين، شعار كامل العدد بعد أن تم بيع تذاكر الحفل بالكامل.

ويحيي تامر حسني حفله الليلة مع المطرب الشامي، الذي بدأ في الساعة 11 مساءا.

تامر حسني

من جهة أخرى، كشف الفنان تامر حسني عن موعد طرح أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان “لينا معاد”والذى من المقرر طرحه شهر يوليو المقبل.

ونشر تامر حسني بوستر الألبوم عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام وكتب معلقا: “فتحولي عينكم كدة واستعدوا جدا استجابة لطلبكم انشاءالله سيتم اصدار ألبوم لينا معاد يوم ١٠ يوليو القادم اوامر يا حبايب قلبي”.

أعمال تامر حسني

ويعرض للفنان تامر حسني في دور العرض السينمائي الآن فيلم “ريستارت”، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

فيلم ريستارت

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

وطرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على “يوتيوب”، من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.