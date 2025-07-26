رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد

يبحث طلاب الثانوية العامة 2025 عن موعد بدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد، بالتزامن مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة.

متى تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025؟

كشفت مصادر من وزارة التعليم العالي أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات ستنطلق خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، على أن يتم تحديد الحد الأدنى للقبول في كل شعبة وفقًا لمؤشرات النتيجة فور ظهورها رسميًا.

رابط تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2025

يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/