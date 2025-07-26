الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025

ساعات ويبدأ تنسيق المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2025، ويستعد طلاب الثانوية العامة 2025 ، لعلميات القبول بالكليات المختلفة في تنسيق الجامعات 2025 حسب درجات كل طالب في نتيجة الثانوية العامة 2025 .
يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضية والشعبة الأدبية بالإضافة إلى أفضل الكليات الجديدة في تنسيق الجامعات 2025 .
أفضل الكليات الجديدة في تنسيق الجامعات 2025
الكليات المتاحة لشعبة علمي علوم :
* كلية الطب
* كلية طب الأسنان
* كلية الصيدلة
* كلية العلاج الطبيعي
* كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببني سويف
* كلية العلوم الصحية التطبيقية
* كلية الطب البيطري
* كلية التمريض
* كلية حاسبات ومعلومات "بايو ميديكال أو بايونفورماتيكس"
* كلية العلوم
* كلية تجاره إنجلش
* كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
* كلية الألسن
*كليه الإعلام
* كلية الفنون الجميلة
* كلية الفنون التطبيقية
* كليات التربية والتربية النوعية
* كلية علوم البترول والتعدين بمطروح
* كلية حقوق إنجلش
* كلية اللغات والترجمة
* كلية دار العلوم
* كلية الآداب
* كلية حقوق
* كلية تجارة
* كلية رياض الأطفال
* كلية الإقتصاد المنزلي
* المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسوب
* كلية التربية الرياضية
* كلية السياحة والفنادق
* كلية الزراعة
الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة :
* كلية هندسة التعدين والبترول
* كلية الهندسة
* كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببنى سويف
* كلية حاسبات ومعلومات
* كلية تجاره إنجلش
* كلية العلوم
* كلية علوم البترول والتعدين بمطروح
* كلية الفنون التطبيقية
* كلية التربية
* كلية التربية النوعية
* المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسوب
* كلية حقوق إنجلش
* كلية التربية الرياضية
* كلية حقوق
* كلية تجارة
* كلية رياض الأطفال
* كلية الإقتصاد المنزلي
* كلية السياحة والفنادق
* كلية الزراعة
الكليات المتاحة لشعبة أدبي :
* كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
* كلية علوم الآثار
* كلية تجاره إنجلش
* كلية الألسن
* كلية الإعلام
* كلية الجغرافيا والمساحة
* كلية الفنون الجميلة
* كلية التربية
* كلية التربية النوعية
* كلية حقوق إنجلش
* كلية اللغات والترجمة
* كلية دار العلوم
* كلية رياض الأطفال
* كلية الآداب
* كلية الخدمة الإجتماعية
* كلية الإقتصاد المنزلي
*كلية حقوق
* كلية تجارة
* المعاهد العليا للغات والترجمة
* المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا