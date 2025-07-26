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الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

ساعات ويبدأ تنسيق المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2025، ويستعد طلاب الثانوية العامة 2025 ، لعلميات القبول بالكليات المختلفة في تنسيق الجامعات 2025 حسب درجات كل طالب في نتيجة الثانوية العامة 2025 .

يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضية والشعبة الأدبية بالإضافة إلى أفضل الكليات الجديدة في تنسيق الجامعات 2025 .

أفضل الكليات الجديدة في تنسيق الجامعات 2025 
الكليات المتاحة لشعبة علمي علوم :
* كلية الطب
* كلية طب الأسنان
* كلية الصيدلة
* كلية العلاج الطبيعي
* كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببني سويف
* كلية العلوم الصحية التطبيقية
* كلية الطب البيطري
* كلية التمريض
* كلية حاسبات ومعلومات "بايو ميديكال أو بايونفورماتيكس"
* كلية العلوم
* كلية تجاره إنجلش
* كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
* كلية الألسن
*كليه الإعلام
* كلية الفنون الجميلة
* كلية الفنون التطبيقية
* كليات التربية والتربية النوعية
* كلية علوم البترول والتعدين بمطروح
* كلية حقوق إنجلش
* كلية اللغات والترجمة
* كلية دار العلوم
* كلية الآداب
* كلية حقوق
* كلية تجارة
* كلية رياض الأطفال
* كلية الإقتصاد المنزلي
* المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسوب
* كلية التربية الرياضية
* كلية السياحة والفنادق
* كلية الزراعة

الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة :

* كلية هندسة التعدين والبترول
* كلية الهندسة
* كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببنى سويف
* كلية حاسبات ومعلومات
* كلية تجاره إنجلش
* كلية العلوم
* كلية علوم البترول والتعدين بمطروح
* كلية الفنون التطبيقية
* كلية التربية
* كلية التربية النوعية
* المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسوب
* كلية حقوق إنجلش
* كلية التربية الرياضية
* كلية حقوق
* كلية تجارة
* كلية رياض الأطفال
* كلية الإقتصاد المنزلي
* كلية السياحة والفنادق
* كلية الزراعة

الكليات المتاحة لشعبة أدبي :

* كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
* كلية علوم الآثار
* كلية تجاره إنجلش
* كلية الألسن
* كلية الإعلام
* كلية الجغرافيا والمساحة
* كلية الفنون الجميلة
* كلية التربية
* كلية التربية النوعية
* كلية حقوق إنجلش
* كلية اللغات والترجمة
* كلية دار العلوم
* كلية رياض الأطفال
* كلية الآداب
* كلية الخدمة الإجتماعية
* كلية الإقتصاد المنزلي
*كلية حقوق
* كلية تجارة
* المعاهد العليا للغات والترجمة
* المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا

تنسيق الجامعات 2025 تنسيق المرحلة الاولي المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات طلاب الثانوية العامة الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية علوم تنسيق المرحلة الاولي

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