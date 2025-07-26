الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025

ساعات ويبدأ تنسيق المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2025، ويستعد طلاب الثانوية العامة 2025 ، لعلميات القبول بالكليات المختلفة في تنسيق الجامعات 2025 حسب درجات كل طالب في نتيجة الثانوية العامة 2025 .

يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضية والشعبة الأدبية بالإضافة إلى أفضل الكليات الجديدة في تنسيق الجامعات 2025 .

أفضل الكليات الجديدة في تنسيق الجامعات 2025

الكليات المتاحة لشعبة علمي علوم :

* كلية الطب

* كلية طب الأسنان

* كلية الصيدلة

* كلية العلاج الطبيعي

* كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببني سويف

* كلية العلوم الصحية التطبيقية

* كلية الطب البيطري

* كلية التمريض

* كلية حاسبات ومعلومات "بايو ميديكال أو بايونفورماتيكس"

* كلية العلوم

* كلية تجاره إنجلش

* كلية الإقتصاد والعلوم السياسية

* كلية الألسن

*كليه الإعلام

* كلية الفنون الجميلة

* كلية الفنون التطبيقية

* كليات التربية والتربية النوعية

* كلية علوم البترول والتعدين بمطروح

* كلية حقوق إنجلش

* كلية اللغات والترجمة

* كلية دار العلوم

* كلية الآداب

* كلية حقوق

* كلية تجارة

* كلية رياض الأطفال

* كلية الإقتصاد المنزلي

* المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسوب

* كلية التربية الرياضية

* كلية السياحة والفنادق

* كلية الزراعة

الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة :

* كلية هندسة التعدين والبترول

* كلية الهندسة

* كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببنى سويف

* كلية حاسبات ومعلومات

* كلية تجاره إنجلش

* كلية العلوم

* كلية علوم البترول والتعدين بمطروح

* كلية الفنون التطبيقية

* كلية التربية

* كلية التربية النوعية

* المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسوب

* كلية حقوق إنجلش

* كلية التربية الرياضية

* كلية حقوق

* كلية تجارة

* كلية رياض الأطفال

* كلية الإقتصاد المنزلي

* كلية السياحة والفنادق

* كلية الزراعة

الكليات المتاحة لشعبة أدبي :

* كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

* كلية علوم الآثار

* كلية تجاره إنجلش

* كلية الألسن

* كلية الإعلام

* كلية الجغرافيا والمساحة

* كلية الفنون الجميلة

* كلية التربية

* كلية التربية النوعية

* كلية حقوق إنجلش

* كلية اللغات والترجمة

* كلية دار العلوم

* كلية رياض الأطفال

* كلية الآداب

* كلية الخدمة الإجتماعية

* كلية الإقتصاد المنزلي

*كلية حقوق

* كلية تجارة

* المعاهد العليا للغات والترجمة

* المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا