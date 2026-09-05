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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر كمال يكشف كواليس توقيعه للزمالك

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد
رباب الهواري

كشف عمر كمال عبد الواحد، لاعب المقاولون العرب الحالي والأهلي السابق، تفاصيل جديدة بشأن توقيعه لنادي الزمالك خلال فترة سابقة، مؤكدًا أن انتقاله إلى القلعة البيضاء تعطل بسبب أزمة إيقاف القيد التي تعرض لها النادي.

وتحدث عمر كمال عن كواليس تلك الفترة، موضحًا أنه كان قد وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى الزمالك، قبل أن يتفاجأ بتوقف القيد، الأمر الذي حال دون إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وقال عمر كمال عبد الواحد خلال تصريحات إعلامية: «مضيت في الزمالك، والقيد اتوقف، وعرفت قبلها بـ48 ساعة».

وأضاف أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك في ذلك الوقت، كان قد تحدث مع اللاعبين بشأن إمكانية خروجهم على سبيل الإعارة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يرغب في الانتظار حتى موعد فتح باب القيد.

وأوضح لاعب المقاولون العرب: «كان كارتيرون جايبنا وقال معنديش مشكلة يطلعوا إعارة للبنك الأهلي، وقالي أنا عايزك تقعد معايا لغاية شهر 10، قولت له لا أنا مش موظف، ومضيت مع فيوتشر».

وأشار عمر كمال إلى أن تعطل انتقاله للزمالك دفعه في النهاية لاتخاذ قرار بالانضمام إلى نادي فيوتشر، الذي أصبح فيما بعد أحد أبرز محطاته قبل انتقاله إلى النادي الأهلي.

وعن إمكانية عودته إلى الزمالك حال تلقيه عرضًا خلال الفترة المقبلة، أكد عمر كمال أنه يتعامل مع الأمر باعتباره لاعبًا محترفًا، ولا يضع اسم النادي وحده كعامل حاسم في قراراته.

وقال: «أنا لاعب محترف، وكنت في مرحلة في الأهلي وأتشرف بده، وأي فريق أو أي نادي في العالم طلب عمر كمال معنديش مشكلة».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأهم بالنسبة له هو مدى ملاءمة الفريق لطريقة لعبه، وكذلك شعوره بالراحة داخل النادي، موضحًا: «هشوف المدرب والفريق هل هيناسبه لعبي ولا لا، لكن مش هفكر في اسم النادي على قد هكون مرتاح ولا لا»


 

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