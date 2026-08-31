أسيك ميموزا يرد على جدل عمر مالك يالكوييه بالصور والوثائق

حسم نادي أسيك ميموزا الإيفواري موقفه من الجدل المثار حول عمر لاعبه السابق مالك جونيور يالكوييه، المحترف ضمن صفوف برايتون الإنجليزي، وذلك بعدما انتشرت خلال الساعات الماضية ادعاءات تشير إلى أن اللاعب أكبر من عمره المُعلن وأنه تجاوز الـ20 عامًا.

وحرص النادي الإيفواري على الدفاع عن لاعبه السابق، من خلال نشر مجموعة من الصور والوثائق والأرشيف الخاص باللاعب، بهدف توضيح مراحل مسيرته الكروية وتوثيق تطوره منذ سنواته الأولى.

ونشر أسيك ميموزا أرشيفًا مصورًا يوثق رحلة يالكوييه منذ انضمامه إلى أكاديمية MimoSifcom، مرورًا بمراحل تكوينه وتطوره داخل النادي، وصولًا إلى ظهوره الأول وتسجيله هدفه الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص برايتون.

أسيك ميموزا: الأرشيف يتحدث

وامتد الأرشيف الذي نشره النادي عبر عدة سنوات، بداية من 2018 و2019 و2020، وصولًا إلى عام 2026، في محاولة لإظهار مراحل نمو وتطور اللاعب عامًا بعد عام، والرد على الشكوك التي أثيرت بشأن عمره.

وأكد أسيك ميموزا، وفقًا لما نشره عبر أرشيفه، أن مالك جونيور يالكوييه يبلغ من العمر 20 عامًا، نافيًا بذلك الادعاءات المتداولة حول تزوير سن اللاعب.

ووجه النادي رسالة واضحة من خلال نشره للصور والوثائق، مفادها أن الأرشيف هو الفيصل، موضحًا أن رحلة يالكوييه بدأت من أكاديمية ميموزا، قبل أن يواصل تطوره خطوة بخطوة حتى وصل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الجدل المتزايد حول أعمار بعض اللاعبين الأفارقة، حيث يسعى أسيك ميموزا إلى وضع سجل لاعبه السابق أمام الجميع، للتأكيد على أن مسيرته موثقة منذ سنوات طويلة.