قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن وتحذر من تداعيات استمرار التصعيد
وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ
وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ
تحرك برلماني عاجل بسبب كارثة تأخر الإسعاف في حادث الطريق الإقليمي بالصف
الاستثمار: توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. هل ترتفع خلال سبتمبر؟
وزير العمل: الدولة تولي ملف حماية الأطفال أولوية اتساقًا مع توجيهات الرئيس السيسي
فيفا يبرئ معروف.. القصة الكاملة لـ 12 دقيقة أثارت أزمة بين الحكام وابن المعلم
عُمان تفتح ممرا صناعيا ولوجستيا أمام المنتجات المصرية نحو أسواق آسيا
من السياسة إلى النقابات.. الاتحاد العام يفتح جسرا جديدا للتعاون المصري الصيني
شبكة للاتجار بالبشر تمتد إلى 12 دولة.. العثور على 163 طفلا مفقودا في فلوريدا| ماذا يحدث؟
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة العمل المستمر على تطوير منظومة الطيران المدني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسيك ميموزا يرد على جدل عمر مالك يالكوييه بالصور والوثائق

عمر مالك يالكوييه
عمر مالك يالكوييه
حسن العمدة

حسم نادي أسيك ميموزا الإيفواري موقفه من الجدل المثار حول عمر لاعبه السابق مالك جونيور يالكوييه، المحترف ضمن صفوف برايتون الإنجليزي، وذلك بعدما انتشرت خلال الساعات الماضية ادعاءات تشير إلى أن اللاعب أكبر من عمره المُعلن وأنه تجاوز الـ20 عامًا.

وحرص النادي الإيفواري على الدفاع عن لاعبه السابق، من خلال نشر مجموعة من الصور والوثائق والأرشيف الخاص باللاعب، بهدف توضيح مراحل مسيرته الكروية وتوثيق تطوره منذ سنواته الأولى.

ونشر أسيك ميموزا أرشيفًا مصورًا يوثق رحلة يالكوييه منذ انضمامه إلى أكاديمية MimoSifcom، مرورًا بمراحل تكوينه وتطوره داخل النادي، وصولًا إلى ظهوره الأول وتسجيله هدفه الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص برايتون.

أسيك ميموزا: الأرشيف يتحدث

وامتد الأرشيف الذي نشره النادي عبر عدة سنوات، بداية من 2018 و2019 و2020، وصولًا إلى عام 2026، في محاولة لإظهار مراحل نمو وتطور اللاعب عامًا بعد عام، والرد على الشكوك التي أثيرت بشأن عمره.

وأكد أسيك ميموزا، وفقًا لما نشره عبر أرشيفه، أن مالك جونيور يالكوييه يبلغ من العمر 20 عامًا، نافيًا بذلك الادعاءات المتداولة حول تزوير سن اللاعب.

ووجه النادي رسالة واضحة من خلال نشره للصور والوثائق، مفادها أن الأرشيف هو الفيصل، موضحًا أن رحلة يالكوييه بدأت من أكاديمية ميموزا، قبل أن يواصل تطوره خطوة بخطوة حتى وصل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الجدل المتزايد حول أعمار بعض اللاعبين الأفارقة، حيث يسعى أسيك ميموزا إلى وضع سجل لاعبه السابق أمام الجميع، للتأكيد على أن مسيرته موثقة منذ سنوات طويلة.

نادي أسيك ميموزا الإيفواري أسيك ميموزا الإيفواري جونيور يالكوييه برايتون الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يطلب وضع شرط جزائي بـ2 مليون دولار.. والأهلي يرد: طلبك مرفوض

زيادة الإيجار القديم 2026

زيادة الإيجار القديم غدًا.. احسب هتدفع كام على شقتك؟

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

بعد فقدان وزنها..والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور
والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور
والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بملابس ملفتة.. زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد