وزير البترول: مؤتمر كبير للتعدين في مصر يومي 28 و29 ديسمبر المقبل

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن منتدى مصر الدولي للتعدين (EMF 2026) سيعقد في موعده الرسمي يومي 28 و29 سبتمبر 2026، وليس في شهر ديسمبر.

وأكد وزير البترول خلال لقائه برؤساء الشركات ورؤساء التحرير والخبراء أن المنتدى يمثل بداية لمرحلة مختلفة في قطاع التعدين المصري، تقوم على تعزيز تنافسية مصر التعدينية، والانفتاح على كبرى الشركات العالمية، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية.

وأشار إلى أن المنتدى يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز التعاون والاستثمار في قطاع التعدين المصري، في ظل ما تشهده البيئة التشريعية والاستثمارية من تحديثات وإصلاحات تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، بما يجعله نقطة التقاء رئيسية للحكومات والمستثمرين وشركات التعدين والخبراء العالميين.

تنطلق هذه النسخة الاستثنائية والأكبر في تاريخ المنتدى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبإشراف وزير البترول.