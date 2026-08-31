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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: 42 % من الطاقة في مصر ستكون من الطاقة المتجددة بحلول 2032

المهندس كريم بدوي وزير البترول
المهندس كريم بدوي وزير البترول
أمل مجدى

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية إن 42 % من الطاقة في مصر ستكون من الطاقة المتجددة بحلول 2032.

وأضاف خلال اجتماعه مع رؤساء التحرير ورؤساء الشركات اليوم الإثنين إن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة ترتكز على ستة محاور رئيسية تستهدف تعزيز أمن الطاقة، وزيادة الإنتاج المحلى، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وبنيتها التحتية، بما يدعم النمو الاقتصادى ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة.

وأوضح وزير البترول أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة يدعم جهود الدولة فى جذب الاستثمارات المرتبطة بالصناعات الخضراء، وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مؤكداً أن التنسيق والتكامل بين وزارتى البترول والكهرباء يمثلان أحد العناصر الأساسية لتحقيق هذه الأهداف.

البترول الغاز النفط التعدين وزارة البترول

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