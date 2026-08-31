تامر أمين: كريم حسن شحاتة حط نفسه في ورطة بعد أزمة معروف

علق الإعلامي تامر أمين على الأزمة المثارة منذ أمس بشأن التصريحات التي أدلى بها الإعلامي الرياضي كريم حسن شحاتة حول واقعة مباراة الأهلي وزد، مؤكدًا أن تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» ستكون الفيصل في حسم الحقيقة.

وقال تامر أمين، عبر قناة «النهار»: «الخناقة الكبيرة اللي دايرة في مصر من إمبارح هي خناقة الكلام اللي قاله كريم حسن شحاتة، زميلنا الإعلامي الرياضي، عن الواقعة اللي حصلت في مباراة الأهلي وزد».

وأوضح أن كريم حسن شحاتة تحدث عن واقعة بين الحكم محمد معروف ووائل جمعة، وقال إن معروف توجه إلى جمعة وطالبه بإخراج علي محمود، لاعب وسط الأهلي، لأنه لن يستطيع حمايته بعد حصوله على إنذار.

وأضاف تامر أمين: «من ساعة ما كريم قال الجملتين دول والدنيا اتقلبت! وهل الدنيا ليها حق تتقلب؟ طبعًا ليها حق، لأن اللي قاله كريم مش كلام بسيط، ومش هين، ومينفعش يعدي».

وأشار إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنه يؤكد صحة ما ذكره كريم حسن شحاتة، لافتًا إلى أن لجنة الحكام ردت على الأزمة من خلال عصام عبد الفتاح.

وقال: «أول رد من لجنة الحكام كان على لسان الكابتن عصام عبد الفتاح: يا جماعة ما تقلقوش، كل حاجة متسجلة، من ساعة ما الحكم بينزل الملعب لحد ما بيخرج، وكل كلمة بتطلع من بقه متسجلة».

وتابع أن عبد الفتاح أكد أنه سيتم الاستماع إلى التسجيلات، موضحًا: «لو محمد معروف قال الكلام ده هيتم اتخاذ القرار المناسب، ولو ما قالوش يبقى الموضوع انتهى».

تامر أمين: كريم حسن شحاتة هو الأكثر تورطًا في الأزمة

وأكد تامر أمين أنه ينظر إلى الأزمة بعيدًا عن الانتماءات الكروية، متسائلًا: «مين أكتر واحد متورط في الورطة دي؟ محمد معروف؟ لأ. لجنة الحكام؟ لأ. وائل جمعة؟ لأ».

وأضاف: «قولا واحدًا عندي، أكتر واحد متورط دلوقتي في الأزمة دي هو كريم حسن شحاتة».

وأوضح أنه لا يقصد الإساءة إلى كريم حسن شحاتة، قائلًا: «هتقولوا لي إزاي؟ هقول لكم: كريم حط نفسه في ورطة من وجهة نظري، وأنا هنا بتكلم لأخويا وبحبه جدًا، وهو من الإعلاميين المحترمين وعنده نزاهة وتصالح مع النفس».

وأشار إلى أن الأزمة تكمن في طريقة عرض المعلومة، قائلًا: «لكن كريم إمبارح مقلش: بيتهيألي، أو بيتقال، أو بيتردد، أو نادي زد بيقول إن حصل.. لأ، كريم قال: أنا عندي معلومة».

وتابع: «وبالتالي هو حط نفسه في ورطة صعبة جدًا، لأن التسجيل هيتسمع».

«قال؟ يتحاسب.. ما قالش؟ انتهى»

وأوضح تامر أمين أن نتيجة التسجيل ستحدد المسؤولية في الأزمة، قائلًا: «لو التسجيل طلع ومحمد معروف قال الكلام فعلًا، يبقى الموضوع سهل جدًا: برافو يا كريم، جبت معلومة صحيحة.