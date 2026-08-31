قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن وتحذر من تداعيات استمرار التصعيد
وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ
وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ
تحرك برلماني عاجل بسبب كارثة تأخر الإسعاف في حادث الطريق الإقليمي بالصف
الاستثمار: توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. هل ترتفع خلال سبتمبر؟
وزير العمل: الدولة تولي ملف حماية الأطفال أولوية اتساقًا مع توجيهات الرئيس السيسي
فيفا يبرئ معروف.. القصة الكاملة لـ 12 دقيقة أثارت أزمة بين الحكام وابن المعلم
عُمان تفتح ممرا صناعيا ولوجستيا أمام المنتجات المصرية نحو أسواق آسيا
من السياسة إلى النقابات.. الاتحاد العام يفتح جسرا جديدا للتعاون المصري الصيني
شبكة للاتجار بالبشر تمتد إلى 12 دولة.. العثور على 163 طفلا مفقودا في فلوريدا| ماذا يحدث؟
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة العمل المستمر على تطوير منظومة الطيران المدني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تامر أمين: كريم حسن شحاتة حط نفسه في ورطة بعد أزمة معروف

تامر امين
تامر امين
محمد بدران   -  
علا محمد

علق الإعلامي تامر أمين على الأزمة المثارة منذ أمس بشأن التصريحات التي أدلى بها الإعلامي الرياضي كريم حسن شحاتة حول واقعة مباراة الأهلي وزد، مؤكدًا أن تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» ستكون الفيصل في حسم الحقيقة.

وقال تامر أمين، عبر قناة «النهار»: «الخناقة الكبيرة اللي دايرة في مصر من إمبارح هي خناقة الكلام اللي قاله كريم حسن شحاتة، زميلنا الإعلامي الرياضي، عن الواقعة اللي حصلت في مباراة الأهلي وزد».

وأوضح أن كريم حسن شحاتة تحدث عن واقعة بين الحكم محمد معروف ووائل جمعة، وقال إن معروف توجه إلى جمعة وطالبه بإخراج علي محمود، لاعب وسط الأهلي، لأنه لن يستطيع حمايته بعد حصوله على إنذار.

وأضاف تامر أمين: «من ساعة ما كريم قال الجملتين دول والدنيا اتقلبت! وهل الدنيا ليها حق تتقلب؟ طبعًا ليها حق، لأن اللي قاله كريم مش كلام بسيط، ومش هين، ومينفعش يعدي».

وأشار إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنه يؤكد صحة ما ذكره كريم حسن شحاتة، لافتًا إلى أن لجنة الحكام ردت على الأزمة من خلال عصام عبد الفتاح.

وقال: «أول رد من لجنة الحكام كان على لسان الكابتن عصام عبد الفتاح: يا جماعة ما تقلقوش، كل حاجة متسجلة، من ساعة ما الحكم بينزل الملعب لحد ما بيخرج، وكل كلمة بتطلع من بقه متسجلة».

وتابع أن عبد الفتاح أكد أنه سيتم الاستماع إلى التسجيلات، موضحًا: «لو محمد معروف قال الكلام ده هيتم اتخاذ القرار المناسب، ولو ما قالوش يبقى الموضوع انتهى».

تامر أمين: كريم حسن شحاتة هو الأكثر تورطًا في الأزمة

وأكد تامر أمين أنه ينظر إلى الأزمة بعيدًا عن الانتماءات الكروية، متسائلًا: «مين أكتر واحد متورط في الورطة دي؟ محمد معروف؟ لأ. لجنة الحكام؟ لأ. وائل جمعة؟ لأ».

وأضاف: «قولا واحدًا عندي، أكتر واحد متورط دلوقتي في الأزمة دي هو كريم حسن شحاتة».

وأوضح أنه لا يقصد الإساءة إلى كريم حسن شحاتة، قائلًا: «هتقولوا لي إزاي؟ هقول لكم: كريم حط نفسه في ورطة من وجهة نظري، وأنا هنا بتكلم لأخويا وبحبه جدًا، وهو من الإعلاميين المحترمين وعنده نزاهة وتصالح مع النفس».

وأشار إلى أن الأزمة تكمن في طريقة عرض المعلومة، قائلًا: «لكن كريم إمبارح مقلش: بيتهيألي، أو بيتقال، أو بيتردد، أو نادي زد بيقول إن حصل.. لأ، كريم قال: أنا عندي معلومة».

وتابع: «وبالتالي هو حط نفسه في ورطة صعبة جدًا، لأن التسجيل هيتسمع».

«قال؟ يتحاسب.. ما قالش؟ انتهى»

وأوضح تامر أمين أن نتيجة التسجيل ستحدد المسؤولية في الأزمة، قائلًا: «لو التسجيل طلع ومحمد معروف قال الكلام فعلًا، يبقى الموضوع سهل جدًا: برافو يا كريم، جبت معلومة صحيحة. 

الإعلامي تامر أمين تامر أمين الإعلامي الرياضي كريم حسن شحاتة كريم حسن شحاتة الأهلي زد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يطلب وضع شرط جزائي بـ2 مليون دولار.. والأهلي يرد: طلبك مرفوض

زيادة الإيجار القديم 2026

زيادة الإيجار القديم غدًا.. احسب هتدفع كام على شقتك؟

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

الرئيس عون

الرئيس عون من أثينا: آن الأوان للبنان أن يستقر والحل بالدبلوماسية لا بالحرب

الإمارات تدين الهجوم الإيراني على البلاد

الإمارات تدين الهجوم الإيراني على البلاد: لن نتهاون في حماية أمننا وسيادتنا

مجلس الامن

فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن في سبتمبر وسط ملفات دولية ساخنة واستحقاقات أممية رفيعة المستوى

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

بعد فقدان وزنها..والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور
والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور
والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بملابس ملفتة.. زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد