عمر كمال عبد الواحد يكشف تفاصيل خلافه مع عموتة وسبب رحيله عن الأهلي

كشف عمر كمال عبد الواحد، لاعب الأهلي السابق والمقاولون العرب الحالي، للمرة الأولى، تفاصيل الخلاف الذي جمعه بالحسين عموتة، المدير الفني للفريق، خلال فترة وجوده داخل القلعة الحمراء، موضحًا أن الواقعة بدأت بسبب أمر بسيط يتعلق بألوان قمصان التدريب، لكنها تطورت بشكل لم يكن يتوقعه.

وقال عمر كمال، خلال تصريحات إعلامية، إنه عاد إلى الأهلي عقب انتهاء إعارته إلى سيراميكا كليوباترا، بعدما تلقى رسالة عبر مجموعة اللاعبين تفيد بضرورة عودة جميع المعارين في موعد محدد.

وأوضح أن اللاعبين بعد عودتهم أُبلغوا بأن الحسين عموتة يرغب في رؤية نحو 30 لاعبًا داخل الملعب، من أجل تقييم مستواهم واتخاذ القرار بشأن العناصر التي ستستمر مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وأضاف عمر كمال أنه خاض التدريبات بصورة طبيعية خلال الأسبوع الأول والثاني، قبل أن تحدث واقعة وصفها بأنها جعلته يكتشف أمورًا لم يكن يتخيل حدوثها.

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أن أحد التدريبات شهد تقسيمة بين ثلاثة فرق، حيث طلب منه هشام، المدرب العام، ارتداء القميص البنفسجي، قبل أن يتدخل عموتة ويطلب إعادة توزيع اللاعبين بسبب وجود نقص في أحد الفرق.

وأوضح أن اسمه تم وضعه ضمن مجموعة مختلفة عن المجموعة التي كان يرتدي قميصها، ليتساءل عن الأمر، خاصة أنه كان قد تلقى تعليمات واضحة من المدرب العام بارتداء القميص البنفسجي.

وتابع أن عموتة سأله عن سبب عدم ارتدائه القميص الأخضر، وعندما حاول توضيح ما حدث، فوجئ برد فعل حاد من المدير الفني.

وقال عمر كمال إن عموتة وجه له كلمات قاسية، مؤكدًا أنه قال له إنه لا يعرف شيئًا ولا يدرك ما يحدث، قبل أن يقاطعه أثناء حديثه ويطلب منه الصمت.

وأكد اللاعب أنه رفض الأسلوب الذي تم التعامل به معه، وقال لعموتة: «متتكلمش معايا كده»، ثم أدار ظهره وغادر المكان، بينما حاول المدرب العام اللحاق به.

وكشف عمر كمال أن هشام اعتذر له بعد الواقعة، وظل لمدة يومين يؤكد له أنه لم يكن يستحق ما حدث، قائلًا له: «متزعلش، حقك عليا»، مشيرًا إلى أن الأمر انتهى بعد ذلك ولم يتطور إلى أزمة أكبر.

واختتم عمر كمال حديثه بالتأكيد على أن ما حدث ترك أثرًا لديه، خاصة أن طريقة التعامل معه كانت مفاجئة ولم يكن يتوقعها، موضحًا أن الواقعة ساهمت في اكتشافه بعض الأمور التي لم يكن يتخيلها خلال فترة وجوده في الأهلي.