إبراهيم فايق: تريزيجيه يضحي بمستحقاته تقديرًا لـ الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تفاصيل جديدة بشأن موقف محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من عقده مع القلعة الحمراء، موضحًا أن اللاعب أبدى مرونة كبيرة خلال المفاوضات، وقرر التنازل عن مبالغ مالية ضخمة تقديرًا للنادي.

وأوضح إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تريزيجيه كان قد وقع عقدًا مع النادي الأهلي لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يتبقى في عقده 4 مواسم كاملة، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 9 ملايين دولار.

وأشار فايق إلى أن اللاعب كان يملك كامل الحق في الحصول على قيمة السنوات المتبقية من عقده، خاصة أنه كان مرتبطًا بعقد رسمي مع النادي، إلا أن موقفه خلال المفاوضات جاء مختلفًا تمامًا.

وقال إبراهيم فايق إن تريزيجيه، بعد أن جرى الحديث معه حول ظروف النادي والوضع الحالي، أكد أنه لا يريد أن يكون سببًا في زيادة الأعباء المالية على الأهلي.

وأضاف أن اللاعب أبلغ مسؤولي النادي بأنه لن يكون جزءًا من المشكلة، وإنما يرغب في أن يكون جزءًا من الحل، وهو ما دفعه إلى اتخاذ موقف وصفه الإعلامي بالتاريخي في ظل قيمة المستحقات التي كان من الممكن أن يحصل عليها.

وأكد فايق أن تريزيجيه لم يتعامل مع الأهلي باعتباره طرفًا غريبًا، ولم يطالب بالحصول على قيمة عقده المتبقية كاملة قبل الرحيل، بل وافق على إنهاء التعاقد والتنازل عن مستحقاته المالية المتبقية، مراعاةً لظروف النادي.

وشدد الإعلامي على أن تريزيجيه أظهر تقديرًا كبيرًا للقلعة الحمراء خلال المفاوضات، موضحًا أن اللاعب تعامل مع النادي بمنتهى الاحترام، وفضل مصلحة الأهلي على الحصول على الملايين المتبقية في عقده.

واختتم إبراهيم فايق تصريحاته بالتأكيد على أن تريزيجيه أعاد إلى النادي الأهلي نصف المبلغ الذي حصل عليه خلال الموسم الماضي، مشددًا على أن هذه المعلومات تقع على مسؤوليته الشخصية، وأن موقف اللاعب يعكس تقديره الكبير للنادي الذي بدأ معه مسيرته الكروية