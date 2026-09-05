المطربة غالية: ما أكتبه مريت به في حياتي وأغني بـ 4 لغات

تحدثت المطربة السورية غالية عن تجربتها في كتابة الأغاني وتقديم أعمال موسيقية بأكثر من لغة، موضحة أن أعمالها الغنائية تستند في جانب منها إلى تجارب شخصية ومواقف عايشتها أو شاهدتها داخل عائلتها.

وقالت غالية، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ما تكتبه من أغنيات يرتبط بما مرت به أو شاهدته في حياتها، مشيرة إلى أن المشكلات موجودة في كل بيت.

وتطرقت المطربة السورية إلى أغنية «بدي أحكيك»، موضحة أنها تشعر بأن كلماتها تعبر عنها وعن شخصيتها، خاصة فيما يتعلق بالتعلم من الأخطاء وعدم تكرارها.

وقالت: «بخاف أعيد الغلطة مرتين أو متعلمش من الدرس».

وكشفت غالية أنها تغني بأربع لغات مختلفة، هي العربية والأرمنية والتركية والهندية، موضحة أن تجربتها في تقديم الأغاني بهذه اللغات بدأت خلال فترة دراستها الجامعية.

وأشارت إلى أنها أسست فرقة غنائية برفقة عدد من أصدقائها في الجامعة، وقدمت من خلالها أعمالًا موسيقية بأكثر من لغة.