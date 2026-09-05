أهالي الدلتا يطالبون بمد فترة الاشتراك في النادي الأهلي بالمنصورة الجديدة

شهدت الاحتفالية الكبرى التي نظمها مقر النادي الأهلي في المنصورة الجديدة، حضورًا لافتًا من أهالي محافظات الدلتا، وسط مطالبات بمد فترة الاشتراك في المرحلة الأولى للمشروع، وعدم إغلاق باب الاشتراك في الموعد المحدد اليوم.

وطالب عدد من أهالي الدلتا مسؤولي النادي الأهلي والقائمين على مشروع مقر النادي في المنصورة الجديدة، بإتاحة فرصة إضافية للراغبين في الاشتراك، من خلال تمديد الموعد المحدد لإغلاق المرحلة الأولى إلى موعد لاحق، بما يسمح لأكبر عدد ممكن من أبناء المنطقة بالاستفادة من المشروع.

وجاءت هذه المطالبات خلال الاحتفالية التي أقيمت في مقر الأهلي بالمنصورة الجديدة، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من جانب الحضور، خاصة مع الإقبال والاهتمام بالمشروع منذ الإعلان عنه.

وأكد القائمون على الاحتفالية للحضور أن مطالب أهالي الدلتا ستصل إلى مسؤولي النادي الأهلي، من أجل بحثها ودراسة إمكانية الاستجابة لها، سواء من خلال تمديد فترة الاشتراك أو اتخاذ القرار المناسب بشأن الموعد النهائي للمرحلة الأولى.

وشهدت الفعالية أيضًا تكريم أوائل الثانوية العامة في عدد من محافظات الدلتا، وهي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والغربية، في أجواء احتفالية تعكس اهتمام النادي الأهلي بالتواصل مع أبناء المنطقة.

ويحظى مشروع مقر الأهلي في المنصورة الجديدة باهتمام كبير من جانب أبناء محافظات الدلتا، خاصة في ظل رغبة العديد من الأسر والشباب في الاستفادة من الخدمات والأنشطة التي يوفرها النادي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم موقف النادي الأهلي بشأن المطالب الخاصة بتمديد فترة الاشتراك في المرحلة الأولى، عقب دراسة المقترح المقدم من أهالي الدلتا والقائمين على المشروع