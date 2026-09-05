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هل يجوز قراءة سورة الكهف اليوم السبت لمن فاتته بالجمعة؟ بهذه الحالة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز قراءة سورة الكهف اليوم السبت لمن فاتته بالجمعة؟ بهذه الحالة

قراءة الكهف اليوم السبت
قراءة الكهف اليوم السبت
أمل فوزي

لاشك أنه من الأهمية الوقوف على حقيقة هل يجوز قراءة سورة الكهف اليوم السبت لمن فاتته أمس الجمعة؟، وذلك لما لها من فضل عظيم يجعل تفويتها خسارة هائلة لا ينبغي لعاقل تضيعها ،  ومن ثم تأتي أهمية معرفة هل يجوز قراءة سورة الكهف اليوم السبت لمن فاتته أمس الجمعة؟، لعلها تكون فرصة لتعويض ما فات ونيل ولو بعضًا من نفحات وبركات ورحمات هذه الوصية النبوية المباركة .

هل يجوز قراءة الكهف اليوم السبت 

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، عن سؤال: ( هل يجوز قراءة سورة الكهف اليوم السبت لمن فاتته أمس الجمعة؟)، بأن السنن أو الأمور الحسنة المستحبة إذا ما فات وقتها تأتى بها في وقت أخر.

وأضاف “ عويضة ” في مسألة هل يجوز قراءة سورة الكهف اليوم السبت لمن فاتته أمس الجمعة؟، قائلاً: كمن أنشغل عن أمر ما في يوم الجمعة فممكن أن يقرأها ثاني يوم أو في الوقت الذى يناسبه فهذا ذكر الله تعالى وتؤجر على تلاوته.

أما عن وقت قراءة سورة الكهف يوم جمعة فإنها تُقرأ في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس، ذكر هذا الرأي الكثير من العلماء.

وقد أوصانا النبي محمد - صلى الله عليه وسلّم، بالحرص على قراءة سورة الكهف يوم جمعة، لقوله، صلى الله عليه وسلّم: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».

وقت قراءة سورة الكهف

فقد ورد أن وقت قراءة سورة الكهف ، يكون من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، وعن وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بالتحديد ، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-، وذكر العلماء أنها تقرأ في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس.

وأوضح الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لما رود في فضلها من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .

واستشهد بما ورد عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ»، والوقت الشرعي لقراءة سورة الكهف، بأن قراءتها تبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة.

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