موعد مباراة توتنهام ونوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق توتنهام مواجهة قوية أمام نظيره نوتينجهام فورست، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2026-2027، في مباراة يبحث خلالها الفريق اللندني عن تحقيق أول انتصاراته في المسابقة هذا الموسم.

ويحل توتنهام ضيفًا على نوتينجهام فورست بملعب «سيتي جراوند»، وسط رغبة كبيرة من جانب لاعبي المدرب روبرتو دي زيربي في تصحيح المسار، بعد البداية الصعبة التي شهدت خسارة الفريق في أول جولتين من منافسات الدوري.

توتنهام يبحث عن أول نقاطه في الدوري الإنجليزي

يدخل توتنهام مباراة اليوم وهو في موقف صعب، بعدما فشل في حصد أي نقطة خلال أول جولتين، حيث تعرض للهزيمة أمام برينتفورد في الجولة الأولى، قبل أن يتلقى خسارة جديدة على يد نيوكاسل في الجولة الثانية.

ويأمل الفريق في استغلال مواجهة نوتينجهام فورست من أجل تحقيق الفوز الأول والخروج من قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة أن استمرار نزيف النقاط في بداية الموسم قد يزيد الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين.

في المقابل، يمتلك نوتينجهام فورست نقطة واحدة قبل مواجهة توتنهام، بعدما حصد تعادلًا مقابل خسارة خلال أول جولتين، ويطمح إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه.

عمر مرموش يظهر مع توتنهام أمام نوتينجهام فورست

وتتجه الأنظار إلى المحترف المصري عمر مرموش، الذي انضم إلى صفوف توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة.

وشارك مرموش في مباراة توتنهام الماضية أمام نيوكاسل، ويأمل اللاعب المصري في الحصول على فرصة جديدة خلال مواجهة نوتينجهام فورست، والمساهمة في قيادة فريقه لتحقيق أول انتصار له هذا الموسم.

موعد مباراة توتنهام ونوتينجهام فورست

من المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ونوتينجهام فورست اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ونوتينجهام فورست

تُذاع مباراة توتنهام ونوتينجهام فورست عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة بي إن سبورتس 2، الناقل لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتترقب جماهير توتنهام أداءً قويًا من فريقها في مواجهة اليوم، خاصة مع أهمية المباراة في استعادة الثقة وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.