بعد خسارة توتنهام.. عمر مرموش للجماهير: شكرًا على الاستقبال الحار والدعم

وجه عمر مرموش، لاعب توتنهام الإنجليزي، رسالة إلى جماهير فريقه عقب ظهوره الأول بقميص السبيرز، مؤكدًا أن الاستقبال الجماهيري كان مميزًا رغم خسارة الفريق أمام نيوكاسل.

وكتب مرموش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «كان شعورًا مميزًا أن أخوض مباراتي الأولى أمامكم جميعًا.. 🤍 لم تكن النتيجة التي كنا نتمناها، لكن هناك الكثير من الإيجابيات التي يمكن البناء عليها.. شكرًا لكم على الاستقبال الحار والدعم».

وتلقى توتنهام خسارته الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعدما سقط في الجولة الأولى أمام برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل الفريق اللندني نتائجه السلبية رغم التدعيمات القوية التي أبرمتها إدارة النادي خلال فترة الانتقالات.

ورغم الخسارة، ظهر عمر مرموش بصورة مميزة في ظهوره الأول بقميص توتنهام، ونجح في إظهار سرعته ومهاراته الهجومية، كما شكل مصدر إزعاج لدفاع نيوكاسل في أكثر من مناسبة.

وحصل مرموش على تقييم 6 من 10 من جانب شبكة «فوتبول لندن»، التي أشادت بتطور أداء اللاعب مع مرور دقائق المباراة، موضحة أنه بدأ الاندماج بشكل أكبر مع أحداث اللقاء خلال الشوط الأول، وقدم عددًا من التمريرات الذكية، إلى جانب تسديدة مميزة مرت بجوار القائم.

وأضافت الشبكة أن مرموش واصل محاولاته الهجومية في الشوط الثاني، بعدما أطلق تسديدة قوية من مسافة بعيدة مرت بجوار المرمى عقب انطلاقة جيدة، قبل أن يتابع كرة أخرى سددها من الوضع الطائر، لكنها وصلت إلى حارس نيوكاسل.

ويأمل مرموش في مواصلة الظهور بشكل قوي مع توتنهام خلال المباريات المقبلة، والمساهمة في عودة الفريق إلى طريق الانتصارات بعد البداية المتعثرة للموسم.