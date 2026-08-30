مصدر بالأهلي: عروض التجديد انتهت.. وننتظر رد اللاعبين

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وصل إلى مراحله النهائية، مؤكداً عدم وجود نية لعقد جلسات جديدة مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر: «لن تكون هناك جلسات أخرى مع اللاعبين، وعروض الأهلي انتهت، وننتظر رداً من كل لاعب على العرض المقدم له بشأن تجديد عقده».

وأوضح المصدر أن النادي أبلغ مصطفى شوبير برفضه وضع شرط جزائي في عقده الجديد، مشيراً إلى أن العروض المالية المقدمة للثلاثي متساوية، والأهلي ينتظر موقف كل لاعب بشكل نهائي.

وأضاف: «من يريد الاستمرار مع الأهلي فأهلاً به، ومن لا يريد الاستمرار فنحن نحترم قراره»، مؤكداً أن النادي لن يمارس أي ضغوط على اللاعبين لحسم موقفهم من التجديد.

يأتي ذلك في ظل رغبة إدارة الأهلي في حسم ملف تجديد عقود اللاعبين خلال الفترة الحالية، للحفاظ على استقرار الفريق قبل الاستحقاقات المقبلة.