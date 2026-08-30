ارتفاع عدد ضحايا غرق عبارة قبالة السواحل القبرصية إلى 7 أشخاص

أعلن رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل أن عدد ضحايا غرق العبارة قبالة سواحل قبرص ارتفع إلى 7، مضيفا أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن 23 شخصا آخرين.

وقال أوستل لقناة TRT Haber: "ارتفع عدد ضحايا غرق العبارة إلى 7، وتم إنقاذ 237 شخصا. ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 23 شخصا آخرين، وقد بدأ الغواصون في العمل".

كانت العبارة تقل 259 راكبا و8 من أفراد الطاقم، وانقلبت في البحر على بعد 2.5 كيلومترا من شاطئ مدينة غيرني (كيرينيا) التابعة لجمهورية شمال قبرص التركية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن العبارة تعرضت لثقب في مقدمتها لأسباب غير معروفة وانقلبت.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للقبارصة الأتراك عن مراد شنكول رئيس بلدية كيرينيا قوله لقناة "سي إن إن ترك" إن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من انتشال 159 شخصاً من أصل 258 كانوا على متن القارب.