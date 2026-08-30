نائب وزير الخارجية: إنهاء النزاعات بالقارة السمراء لن يتحقق إلا بحلول إفريقية

أ ش أ

أكد نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير محمد أبوبكر أن تحقيق السلام وإنهاء النزاعات في إفريقيا يجب أن يكون عبر حلول إفريقية وبملكية إفريقية كاملة لمسارات التسوية.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزير الخارجية في اجتماع الدورة الاستثنائية الـ26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بشأن تعزيز آليات منع وتسوية النزاعات في إفريقيا والذي تستضيفه أنجولا، تحضيرًا لاجتماع قمة رؤساء الدول والحكومات.

وأوضح أبوبكر، في كلمته خلال الاجتماع، دور منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذي ستستضيف مدينة أسوان نسخته السادسة خلال الفترة المقبلة، كمنصة إفريقية لتعزيز الحوار في مجال السلم والأمن.

وتناولت الكلمة أهمية التصدي للتدخلات الخارجية، وتطوير مجلس الأمن لآلياته للتعامل بشكل بناء مع التهديدات في القارة، وضرورة التمثيل العادل في مجلس السلم والأمن الإفريقي لكافة الأقاليم.

في السياق، التقى السفير محمد أبو بكر مع "بانكولي أديوي" مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية، ودور مصر المحوري والريادي كضامن أساسي للاستقرار في القارة.

وتهدف قمة لواندا إلى تعزيز هيكل السلم والأمن في القارة الإفريقية، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية ومنها ملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات الذي يتولى ريادته الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.