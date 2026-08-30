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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جعلتم مصر بين كبار اللعبة.. وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بإنجاز بطولة العالم في الصين

وزير الرياضة
وزير الرياضة
عبدالله هشام

تقدم جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بالتهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان ولاعبي ولاعبات المنتخب الوطني والأجهزة الفنية والإدارية والطبية؛ بعد الإنجاز المتميز  الذي حققه أبطال مصر في بطولة العالم للخماسي الحديث بالصين بحصدهم  4 ميداليات متنوعة بواقع 3 فضيات وميدالية برونزية.

وهنأ وزير الشباب والرياضة البطلة الواعدة فريدة خليل؛ بعد تتويجها بالميدالية الفضية في منافسات فردي السيدات، بالإضافة إلى تتويج منتخب السيدات بفضية منافسات الفرق عن طريق فريدة خليل وجنا عطية وجنة الجندي.

كما وجه الوزير التهنئة إلى أبطال منتخب الرجال معتز محمد ومهند شعبان ومحمد الأشقر بعد حصدهم الميدالية الفضية في منافسات الفرق وكذلك الثنائي زينة عامر وجنا عطية بعد الفوز بالميدالية البرونزية في منافسات تتابع السيدات.

وأثنى جوهر نبيل على جهود الاتحاد المصري للخماسي الحديث وعلى ما يقدموه لأبطال مصر؛مما جعل مصر بين كبار اللعبة على المستوى الدولي.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للخماسي الحديث شريف العريان منتخب مصر

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