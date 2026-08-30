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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | كيا PV5 موديل 2026 بمحركات كهربائية .. سعر نيسان باثفايندر الـ SUV في الإمارات

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أعلنت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا PV5 موديل 2026، وتنتمي PV5  لفئة السيارات متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان باثفايندر موديل 2026، وتنتمي باثفايندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، ويوجد بها منظومة CCS 2.0 .

أعلنت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري بوروسانجوي الفيس ليفت، وتنتمي بوروسانجوي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

لينك كو 08 الهجين سوق السيارات المصري كيا PV5 موديل 2026 سيارات جديدة 2027 صناعة السيارات سعر نيسان باثفايندر فيراري بوروسانجوي السيارات الـ SUV الرياضية

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