أخبار السيارات | كيا PV5 موديل 2026 بمحركات كهربائية .. سعر نيسان باثفايندر الـ SUV في الإمارات

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يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أعلنت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا PV5 موديل 2026، وتنتمي PV5 لفئة السيارات متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان باثفايندر موديل 2026، وتنتمي باثفايندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، ويوجد بها منظومة CCS 2.0 .

أعلنت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري بوروسانجوي الفيس ليفت، وتنتمي بوروسانجوي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .