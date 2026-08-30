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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيراري بوروسانجوي فيس ليفت الجديدة | صور

فيراري بوروسانجوي الفيس ليفت
فيراري بوروسانجوي الفيس ليفت
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري بوروسانجوي الفيس ليفت، وتنتمي بوروسانجوي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

فيراري بوروسانجوي الفيس ليفت

وستحمل الفيس ليفت اسم فيراري بوروسانجوي M، تماشياً مع استخدام الشركة حرف M للإشارة إلى النسخ المحدثة من موديلاتها، ويعرف المشروع داخلياً بالرمز F175M.

مواصفات فيراري بوروسانجوي الفيس ليفت

تحتوي سيارة فيراري بوروسانجوي الفيس ليفت علي الكثير من المميزات من ضمنها، إعادة تصميم الواجهة الأمامية خاصة الصداد وبعض العناصر الديناميكية الهوائية المحيطة به، وبها مستشعر رادار لأنظمة مساعدة السائق ADAS في المقدمة، ما قد يشير إلى حصول بوروسانجوي M على تحديثات لهذه الأنظمة إلى جانب التغييرات التصميمية.

فيراري بوروسانجوي الفيس ليفت

ويوجد بـ سيارة فيراري بوروسانجوي الفيس ليفت أيضا، مصابيح أمامية تحتفظ حتى الآن بالتصميم الأساسي نفسه، وإن كان من الممكن أن تجري فيراري تعديلات محدودة على تفاصيلها قبل الكشف عن النسخة الإنتاجية، ولا تظهر تغييرات جذرية في جوانب السيارة تحت التمويه، بينما يستخدم النموذج التجريبي تصميم مختلف للجنوط مقارنة بالسيارة الحالية.

محرك فيراري بوروسانجوي الفيس ليفت

فيراري بوروسانجوي الفيس ليفت

تحصل سيارة فيراري بوروسانجوي الفيس ليفت علي قوتها من 12 سلندر سعة 6500 سي سي، وتنتج قوة 725 حصان، وعزم دوران 716 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بنظام دفع كلي للعجلات، وتتسارع السيارة الحالية من السكون إلى 100 كم/ساعة خلال 3.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلي 310 كم/ساعة .

تاريخ شركة فيراري في صناعة السيارات

بدأت شركة فيراري في صناعة السيارات عام 1929 عندما أسس إنزو فيراري فريق السباقات الشهير كقسم للسباقات تابع لشركة ألفا روميو، وانفصل إنزو فيراري عن ألفا روميو وأسس شركته الخاصة باسم "أتو كاسترو فيراري" في عام 1939 في مودينا الإيطالية.

فيراري بوروسانجوي الفيس ليفت

وخلال الحرب العالمية الثانية، تحول مصنع الشركة لإنتاج محركات الطائرات، وصنعت الشركة أول سيارة تحمل اسمها (Tipo 815) في عام 1940، ويعتبر عام 1947 الانطلاق الحقيقي لإنتاج سيارات الطرق بتقديم سيارة فيراري 125 S المزودة بمحرك 12 أسطوانة الأسطوري.

فيراري بوروسانجوي M بوروسانجوي مواصفات فيراري بوروسانجوي بوروسانجوي الفيس ليفت محرك فيراري بوروسانجوي محرك فيراري بوروسانجوي الفيس ليفت فيراري بوروسانجوي حرف M F175M

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