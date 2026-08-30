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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2027 في سوق السيارات المصري

سيارات جديدة 2027 في سوق مصر
سيارات جديدة 2027 في سوق مصر
إبراهيم القادري

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي توسان، ونيسان ماجنايت، ونيسان قشقاي، وسيتروين C3 اير كروس،  وام جى ار اكس 9 .

هيونداي توسان موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي توسان موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي توسان موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تبدأ من مليون و 775 ألف جنيه، وتصل إلي 2 مليون و 375 ألف جنيه .

نيسان ماجنايت موديل 2027

قوة سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تصل إلي 100 حصان، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 36 لتر، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان ماجنايت موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 788 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 848 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 868 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 888 ألف جنيه .

نيسان قشقاي موديل 2027

عزم دوران سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 148 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان قشقاي موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 674 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 749 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 784 ألف جنيه .

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

خزان وقود سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 يصل إلي 44 لتر، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

تباع سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 80 ألف جنيه .

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

سعة خزان وقود سيارة ام جى ار اكس 9 موديل 2027 يصل إلي 65 لتر، وبها عزم دوران 390 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 24.7 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي 100 كم/ساعة بالبطارية، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 295 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

يصل سعر سيارة ام جى ار اكس 9 موديل 2027 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 900 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري مستقبل صناعة السيارات طرازات السيارات الجديدة نيسان ماجنايت موديل 2027 نيسان قشقاي موديل 2027 سيتروين C3 اير كروس ام جى ار اكس 9 موديل 2027

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