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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لتجنب انقطاع الكهرباء.. كيف تدير شريحة الاستهلاك بذكاء لتلافي الرسوم الإضافية

شحن كارت الكهرباء
شحن كارت الكهرباء
خالد يوسف

تزايد بحث المواطنين مؤخراً عن أفضل الطرق لـتجنب انقطاع التيار الكهربائي والطريقة الصحيحة لـشحن كارت الكهرباء بكفاءة تضمن استقرار الخدمة دون مفاجآت، حيث يُعد الالتزام بالشحن في الأيام الأولى من الشهر الميلادي خطوة ذكية لتسوية الرسوم الثابتة وتوزيع الاستهلاك على الشرائح الأولى الأقل تكلفة، كما يتيح الاعتماد على تطبيقات الشحن الذكية المعتمدة عبر الهواتف المحمولة فرصة مراجعة المديونيات بدقة قبل تأكيد الدفع لضمان إدارة مثالية للاستهلاك.

خطوات شحن كارت الكهرباء 2026

هناك عدة طرق يمكن من خلالها، شحن كارت الكهرباء 2026، تتمثل فيما يلي:

أولًا: شحن كارت كهرباء من الشركة
تعد طريقة شحن عداد الكهرباء الكارت من أحد فروع مكاتب شركة الكهرباء أحد الطرق التقليدية والأساسية التي بدأت في اعتماد خدمات شحن عداد الكارت، ثم الانطلاق تباعًا إلى برنامج nfc لشحن كارت الكهرباء واعتماده كطريقة أسهل على الأفراد وتلبيةً لمتطلباتهم.

هذا وتختلف أماكن شحن كروت الكهرباء حسب عنوان السكن الذي تقطن فيه، أما عن طريقة طلب الخدمة، فهي كالتالي:

1) التوجه إلى المركز المخصص لخدمة منطقتك.

2) قم بطلب إعادة شحن الكارت الذكي للكهرباء بالمبلغ الذي تريده، وتعد هذه الخدمة مجانية تمامًا ولا تتطلب أي رسوم إضافية.

ثانيًا: شحن كارت الكهرباء من فوري
يعتمد الكثير على فوري لشحن كروت كهرباء الخاصة بهم، وتتمثل الخطوات فيما يلي:

1)التوجه إلى أحد منافذ فوري أو المحلات الموفرة لخدماته.

2) قم باختيار خدمات المرافق العامة.

3) ثم شحن الكارت الكهرباء عن طريق النت.

4) إدخال اسم شركة الكهرباء التي يتبع لها الكارت الخاص بك.

5) إدخال كارت الكهرباء في مكنة فوري للاستعلام عن البيانات.

6) اختيار دفع أقل قيمة أو أعلى من ذلك وأدخل المبلغ الذي تريده.

7) قم بتأكيد عملية الدفع.

8) استلم الكارت الخاص بك مرة أخرى مع إيصال الدفع.

9) ارجع إلى عدادك مسبوق الدفع وقم بتمرير الكارت لإعادة الشحن.

ثالثًا: خطوات شحن كارت العداد من تطبيق المنصة الموحدة
1) تحميل التطبيق: قم بتنزيل تطبيق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من متجر Google Play أو App Store.

2) تسجيل الدخول: أنشئ حسابا جديدا أو سجل دخولك باستخدام بياناتك إذا كنت تملك حسابًا بالفعل.

3) إضافة بيانات العداد: أدخل رقم العداد أو رقم الكارت الذكي الخاص بك لتسجيله في التطبيق.

4) اختيار خدمة الشحن: من قائمة الخدمات، اختر “شحن كارت العداد”.

5) تحديد قيمة الشحن: حدد المبلغ الذي ترغب في شحنه.

6) اختيار وسيلة الدفع: يمكنك الدفع باستخدام بطاقات الائتمان، المحافظ الإلكترونية، أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

7) تأكيد عملية الشحن: بعد إتمام الدفع، سيتم إرسال رسالة تأكيد تحتوي على تفاصيل عملية الشحن.

8) شحن الكارت: ضع الكارت في العداد لتحديث الرصيد الجديد.

اختلاف آلية الحساب المالي بين العداد السكني العادي والعداد الكودي

تختلف آلية الحساب المالي وشحن الرصيد اختلافاً جوهريًا بين العداد السكني العادي والعداد الكودي، حيث يعتمد العداد العادي على نظام التدرج بين الشرائح الاستهلاكية السبعة، بداية من الشريحة الأولى المنخفضة والمدعومة، وصولاً إلى الشريحة السابعة للأحمال العالية.

ويُعاد تقييم المحاسبة الشهرية تلقائياً من بداية كل شهر ميلادي ليُمنح المشترك فرصة الاستفادة من الشرائح المنخفضة في أول كل شهر.

أسباب الخصم الفوري والمفاجئ من رصيد الكارت

تعود أسباب الخصم الفوري والمفاجئ للأموال فور وضع كارت الشحن بالعداد إلى عدة عوامل فنية وتنظيمية مبرمجة في النظام، تتمثل فيما يلي:

1) استمرار تشغيل التيار خلال الساعات المسموحة أو الأوقات الصديقة «من الساعة 5 مساءً وحتى 10 صباحاً» وفي العطلات الرسمية عند الوصول لحالة صفرية الرصيد، حيث يسجل العداد الاستهلاك الفعلي ويحوله إلى مديونية بالسالب يتم سدادها آلياً مع أول عملية شحن جديدة.

2) تطبيق خصم «فرق الشرائح» في العدادات العادية عند الانتقال من شريحة استهلاكية منخفضة إلى شريحة أعلى «مثل الانتقال للشريحة الثالثة أو السادسة»، حيث يعيد النظام حساب الفروق السعرية للكميات السابقة بناءً على لائحة الأسعار المعتمدة وتجرى التسوية بناء على اختلاف الشريحة.

3) الخصم الدوري الثابت لمقابل خدمة العملاء والرسوم المقررة نهاية كل شهر، فضلاً عن اقتطاع الأقساط الشهرية الثابتة في حالات تقسيط رسوم المقايسة أو ترحيل مديونيات العداد القديم ليتم جدولة سدادها بانتظام دون انقطاع مفاجئ للخدمة.

تجنب انقطاع الكهرباء تلافي الرسوم الإضافية الخصم الفوري والمفاجئ من رصيد الكارت المحاسبة الشهرية العداد الكودي

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