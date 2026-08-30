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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر نيسان باثفايندر الـ SUV في الإمارات

نيسان باثفايندر موديل 2026
نيسان باثفايندر موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان باثفايندر موديل 2026، وتنتمي باثفايندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، ويوجد بها منظومة CCS 2.0 .

نيسان باثفايندر موديل 2026

مواصفات نيسان باثفايندر موديل 2026

زودت سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، ترتبط CCS 2.0 بتطبيق ماي نيسان على الهاتف ما يسمح للسائق بالتحكم عن بعد في تشغيل السيارة والتكيف والأبواب، إلى جانب معرفة موقعها عبر GPS .

نيسان باثفايندر موديل 2026

ولا يقتصر دور التطبيق بـ سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 على التحكم بالسيارة، إذ يعرض أيضاً بيانات تتعلق بحالتها، من بينها مستوى البطارية وضغط الزيت والإطارات وحالة الوسائد الهوائية .

ويوجد بـ سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 ايضا، شاشة مقاس 12.3 بوصه مع خدمات Google المدمجة، وتدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكياً، وشاحن لاسلكي مطور للهاتف مزود بخاصية التبريد، وبها جنوط مقاس 20 بوصه، وبها مقاعد الصف الثاني بنظام EZ FLEX الذي يسمح بتحريكها وإمالتها إلى الأمام لتسهيل الدخول إلى الصف الأخير.

نيسان باثفايندر موديل 2026

وتصل سعة مساحة التخزين إلى 2279 لتر عند طي مقاعد الصفين الثاني والثالث، وبها مقاعد أمامية مزودة بالتدليك والتهوية، بوها إمكانية ضبط دعم منطقة أسفل الظهر بأربع وضعيات، بالإضافة إلى تنجيد من جلد نابا وتصميم زيرو جرافيتي، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها نظام صوتي من بوز مكون من 12 مكبر صوت.

محرك نيسان باثفايندر موديل 2026

نيسان باثفايندر موديل 2026

تحصل سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 271 حصان، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتوفر نسخ بنظام دفع رباعي ذكي مع 7 أوضاع للقيادة، وبها حزمة نيسان سيفتي شيلد 360 التي تضم مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق.

سعر نيسان باثفايندر موديل 2026

نيسان باثفايندر موديل 2026

تباع سيارة نيسان باثفايندر موديل 2026 في سوق السيارات الإماراتي بسعر 149 ألف درهم إماراتي .

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