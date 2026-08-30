وزير الرياضة يشهد قرعة بطولة العالم للريشة الطائرة للشباب بالعلمين الجديدة

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، مراسم إجراء قرعة بطولة العالم للريشة الطائرة للشباب، والمقرر إقامتها بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من (5 - 17)أكتوبر المقبل، وذلك بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة 50 دولة من مختلف دول العالم.

وشهد مراسم إجراء القرعة حضور محمد يحيى، رئيس الشركة المتحدة للرياضة، والنائبة هادية حسني، رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، إلى جانب مدير البطولات الكبرى بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة Kohwacheng، والمدير التقني للبطولات بالاتحاد الدولي Mathien Hacker، ومدير الفعاليات بالاتحاد الدولي Venu Gopal، وعدد من قيادات ومسؤولي الاتحادين المصري والدولي للريشة الطائرة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر لبطولة العالم للريشة الطائرة للشباب تمثل حدثًا مهمًا، وتعكس الثقة الكبيرة في قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة أكبر البطولات الدولية، في ظل ما شهدته البنية التحتية الرياضية من تطور كبير خلال الآونة الأخيرة، بدعم كبير من القيادة السياسية.

وأشار جوهر نبيل إلى أن البطولة تكتسب أهمية تاريخية، لعودة القارة الأفريقية إلى استضافة بطولة العالم للريشة الطائرة للشباب بعد غياب 34 عامًا، منذ آخر نسخة أقيمت في جنوب أفريقيا عام 1992، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذا الحدث تمثل شرفاً كبيرًا ومسؤولية في الوقت ذاته، لتقديم بطولة تليق باسم مصر ومكانتها الرياضية.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الشركة المتحدة للرياضة، باعتبارها «شريك النجاح الدائم»، لدورها في دعم وتنظيم أهم الأحداث والبطولات الرياضية التي تستضيفها مصر، مؤكدًا أن وجود الشركة كشريك في الأحداث الرياضية الكبرى يمثل إضافة حقيقية، ويسهم في إيصال رسالة الرياضة المصرية إلى العالم بالشكل الذي يليق بمصر.

وفي ختام كلمته، تمنى وزير الشباب والرياضة التوفيق لجميع المنتخبات واللاعبين المشاركين، وأن تشهد البطولة منافسات قوية ومميزة، مرحبًا بجميع الوفود والضيوف في مصر، ومؤكدًا أن مصر ستظل «بلد الأمن والأمان، وبلد الرياضة والبطولات».

ومن جانبها، قالت رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة:" إن مصر تستضيف هذا الحدث العالمي المرموق بمشاركة مواهب شابة من 50 دولة حول العالم، مشيرًةً إلى أن إقامة مراسم القرعة بمدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي تعكس ما تشهده مصر من تطور، وما تتمتع به من قدرة على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

وأضافت :"أن البطولة لا تقتصر على المنافسة الرياضية فقط، وإنما تمثل فرصة مهمة لجمع شباب العالم تحت مظلة شغف واحد، وهو رياضة الريشة الطائرة، مؤكدًة أن كل لاعب مشارك يبدأ من خلال هذه البطولة رحلة جديدة مليئة بالطموح والتحديات والأحلام نحو التتويج بلقب بطل العالم للناشئين".

وأعربت الدكتورة هادية حسني رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة عن سعادته باستضافة مصر لمراسم إجراء قرعة بطولة العالم للناشئين للريشة الطائرة Victor BWF World Junior Championships 2026، مؤكدًا أن إقامة البطولة في مصر للمرة الأولى تمثل لحظة تاريخية للريشة الطائرة المصرية.

وتوجهت رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة بالشكر إلى الاتحاد الدولي للريشة الطائرة BWF، والشركة المتحدة للرياضة، وشركة Victor، والرعاة والمسؤولين والحكام والمدربين والمتطوعين، وجميع الجهات التي ساهمت في خروج هذا الحدث بالصورة التي تليق بمكانة مصر.



ومن جهته، أكد رئيس الشركة المتحدة للرياضة أن الرياضة هي روح الشعوب وأحد أهم أدوات التقارب والتواصل بينها، مشيرًا إلى أن المتحدة للرياضة أخذت على عاتقها دعم ومساندة مختلف الاتحادات الرياضية، والعمل على توفير كل سبل الدعم للأبطال الرياضيين.

وأوضح محمد يحيى لطفي أن دور المتحدة للرياضة لا يقتصر فقط على تنظيم الأحداث الرياضية، وإنما يمتد إلى المساهمة في دعم الاتحادات والأبطال وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية، مؤكدًا أن الاستثمار في الرياضة والأبطال هو استثمار في مستقبل مصر.