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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدير صندوق مكافحة الإدمان يلتقي مجموعة من المتعافين من أبناء محافظة الإسكندرية

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى

التقى الدكتور  عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة من المتعافين من تعاطي المواد المخدرة من أبناء محافظة الإسكندرية بمنطقة "بشائر الخير"، بحضور الأستاذ مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للصندوق، والدكتور  أحمد الكتامي مدير عام البرامج العلاجية، والدكتور  إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية.

وتفقد "عثمان" مقر صندوق مكافحة الإدمان بمنطقة "بشائر الخير"، وأجرى حوارًا مع المتعافين واستمع إليهم بشأن الخدمات التي يقدمها الصندوق من خلال العيادة التابعة للمقر، لاسيما توفير العلاج وخدمات الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني للحد من الانتكاسة.

وأعرب المتعافون عن سعادتهم بلقاء الدكتور عمرو عثمان، مؤكدين أن اهتمام الدولة وحرص صندوق مكافحة الإدمان على توفير كافة خدمات العلاج والتأهيل ساهم في إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق بالمناطق المطورة تنفيذًا لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية، بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات في مناطق: "حدائق أكتوبر، الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، الخيالة، بشائر الخير" ،ويتم من خلال هذه المناطق تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية عبر متطوعي الصندوق، والقيام بزيارات منزلية تستهدف الأسر للتوعية بخطورة تعاطي المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر، وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق في العيادات التابعة له بهذه المناطق، أو بمراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الجهات الشريكة.

جدير بالذكر أن تدخلات الصندوق في المناطق المطورة تعتمد على التواصل المباشر مع الأسر المقيمة بها، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بمخاطر التعاطي والإدمان، بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات ،كما يتم تنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية، وسلسلة من ورش الحكي للأطفال لنشر رسائل التوعية بأضرار التدخين بشكل جذاب، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالمخدرات.

وفي السياق ذاته، شهد الدكتور عمرو عثمان فعاليات ختام دوري رياضي للمتعافين من الإدمان من أبناء محافظة الإسكندرية، في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، تحت عنوان "البطولة تعافي"، بمشاركة 100 متعافٍ ،ويهدف دوري كرة القدم إلى إعادة دمج المتعافين في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية وفي ختام الفعاليات،وسلم " عثمان " الفريق الفائز في دوري كرة القدم كأس البطولة والميداليات.

ويأتي تنظيم الأنشطة الرياضية في إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على دعم المتعافين، والتأكيد على أهمية إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى في المجتمع، وكذلك التأكيد على أن الإدمان مرض يمكن علاجه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن *"16000"* للصندوق، ووفقًا للمعايير الدولية ،كما يهدف الدوري إلى بث روح التحدي والإرادة من خلال التنافس الرياضي بين شباب المتعافين.

وحرص الدكتور عمرو عثمان على تكريم المتعافين من الإدمان من أبناء محافظة الإسكندرية، بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، وحثهم على الاستمرار في التعافي والابتعاد عن المخدرات.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مجموعة المتعافين

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