القبض على لص سرق مقبض باب شقة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا قيام أحد الأشخاص بسرقة مقبضى باب شقتين بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد مالكى الشقتين محل الواقعة (تاجر ، مالك محل – مقيمان بدائرة قسمى المنتزه أول وثانى بالإسكندرية) وبسؤالهما قرر الأول أنه بتاريخ 24/ الجارى قام أحد الأشخاص بسرقة مقبض باب الشقة سكنه ، وقرر الآخر أنه بتاريخ 28/ الجارى أثناء تواجده بالشقة سكنه تناهى لسمعه صوت بباب الشقة من الخارج وبمطالعة كاميرات المراقبة شاهد ذات الشخص حال قيامه بالشروع فـى سرقة مقبض باب الشقة وحال شعوره بتواجد قاطنيها بالداخل لاذ بالهرب .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط (مقبض باب الشقة المستولى عليه) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.