ضبط 4 متهمين في واقعة السطو على المطربة رحمة عصام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط المتهمين بارتكاب واقعة السطو علي الفنانة رحمه عصام عقب تداول تعرضها لمحاولة سطو من جهه 4 ملثمين يستقلون دراجات نارية حسب ما نشرته عبر صفحتها الرسمية .

سقوط المتهمين

وتابع المسئول الأمني بمديرية أمن الغربية أنه تم تفريغ كاميرات مراقبه بطول الطريق الزراعي المتصل بخط إقليمي "طنطا -السنطة- زفتي" الجديد لتحديد هوية الجناة ومرتكبي واقعة الاعتداء علي الفنانة المذكورة .

تفاصيل الواقعة



وكان الطريق الإقليمي الجديد "السنطة - زفتي" شهد منذ ساعات واقعة تعرض الفنانة رحمة عصام مطربة الغناء الشعبي أثناء استقلالها سيارة ملاكي للهجوم علي أيدي 4 ملثمين يستقلون دراجات نارية وفرارها خشية التعرض للتثبيت والأذي من جهتهم .

وكانت الفنانة رحمة عصام دونت استغاثة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فس بوك جاء نصها"تحذير لكل اخواتى من الاقليمى زفتى الجديد محاوله فاشلة لتثبيتى بالعربيةاربع رجاله ملثمه واقفين بموتوسيكلات حدفوا طوب شبه الصخر كسروا الازاز الى جمبى مع السرعه وضرب الطوب

العربيه حرفيا كانت كأن قنابل بتتحدف عليها

ربنا ستر وجريت باقصى سرعه".



كما تابعت بتدوينها نصا "أنا بخير والحمدلله

بس المجرمين دول لازم يتجابوا شير ومنشن لكل الجهات المعينه وربنا يحفظكم جميعا" .

جهود أمنية



الجدير بالذكر أن الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية فحصت استغاثة المطربة عقب عرضها صور تكشف تهشيم زجاج سيارتها وتعرضها للأضرار كبير جراء اعتداء ملثمين مجهولين .