"أقوى من الإدمان".. مبادرة توعوية بكوم أمبو لتعزيز وعى الشباب بأسوان

شهدت مدينة كوم أمبو تنظيم فعاليات مبادرة « أقوى من الإدمان .. أغلى من الإستغلال»، التى نظمتها الكنيسة الإنجيلية بكوم أمبو بهدف تعزيز الوعى المجتمعى بمخاطر الإدمان والإستغلال ، ودعم الشباب بالمعرفة والوعى والبدائل الإيجابية .

يأتى ذلك فى ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وفى ضوء مبادرة “ أسوان بشبابها أجمل ” .

شراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لدعم الشباب

جاء تنظيم المبادرة بالشراكة بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، ومديرية الشباب والرياضة بأسوان ، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة فى فرع ثقافة أسوان بما يعكس أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والمؤسسات الثقافية والشبابية فى تنفيذ البرامج التوعوية الهادفة إلى حماية الشباب وبناء قدراتهم.

فعاليات توعوية وثقافية ورياضية لنشر الوعى والأمل

وتضمنت المبادرة مجموعة متنوعة من الفعاليات التوعوية والثقافية والرياضية ، إستهدفت الشباب وأفراد المجتمع، وأسهمت فى ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية والتعاون، والتأكيد على أن الوعى والأمل والعمل المشترك تمثل ركائز أساسية لبناء مستقبل أفضل، إلى جانب التعريف بمخاطر الإدمان والاستغلال وسبل الوقاية منهما.

قيادات ومسئولو الجهات المشاركة يشهدون الحفل الختامى

وشهد الحفل الختامى حضور اللواء البلاصى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، والقس أبانوب أيمن راعى الكنيسة الإنجيلية بكوم أمبو ، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان ، ويوسف محمود مدير فرع ثقافة أسوان، وخالد الشيخ مدير وحدة التطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فرع أسوان، فضلاً عن القيادات التنفيذية والمجتمعية.

تكامل الجهود لمواجهة التحديات المجتمعية وحماية الشباب

وأكدت فعاليات اليوم الختامى أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والمؤسسات الثقافية والشبابية فى مواجهة التحديات المجتمعية، خاصة ما يتعلق بمخاطر الإدمان والاستغلال، مع ضرورة توفير بيئة داعمة للشباب، وتعزيز قدراتهم على اتخاذ القرارات الإيجابية، وتشجيعهم على استثمار طاقاتهم فى مجالات مفيدة وبناءة .

واختتمت المبادرة فعالياتها برسالة واضحة تؤكد أن الشباب أقوى من الإدمان وأغلى من الإستغلال ، وأن الوعى والأمل والعمل المشترك تمثل أدوات أساسية لصناعة الفرق ، وبناء مجتمع أكثر أماناً ووعياً وقدرة على مواجهة التحديات.