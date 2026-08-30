فى جولة مفاجئة.. محافظ أسوان يتفقد القومسيون الطبى العام بالنفق

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بالمجلس الطبى العام " القومسيون الطبى " بمنطقة النفق ، وذلك للوقوف ميدانياً على مستوى الخدمات الطبية والإدارية المقدمة للمواطنين ، والتأكد من سهولة ويسر الإجراءات الخاصة بإنهاء معاملاتهم.

المحافظ يستفسر عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين



وخلال جولته ، حرص المهندس عمرو لاشين على الاستفسار من المواطنين المترددين على المجلس الطبى العام عن مستوى الخدمات المقدمة لهم ، ومدى سهولة الإجراءات وسرعة إنهاء الخدمات المطلوبة ، موجهاً بضرورة تذليل أى معوقات تواجههم وتحسين مستوى التعامل معهم .

توجيهات بحسن معاملة المواطنين وتيسير الإجراءات

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام بحسن معاملة المواطنين من جانب العاملين بالمجلس الطبى العام ، والتعامل معهم بصورة لائقة ، مع الحرص على سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة بما يحقق رضا المواطنين .

زيادة أيام الكشف الطبى للسائقين

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أنه سيتم التنسيق مع مديرية الصحة لتحديد أكثر من يوم لإجراء الكشوفات الطبية الخاصة بالسائقين بمدينة أسوان ، بما يسهم فى تخفيف الزحام وتقليل فترات الإنتظار ، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية المطلوبة .

الإستماع لمطالب المواطنين والتوجيه بسرعة التدخل



كما حرص محافظ أسوان على الإستماع إلى مطالب وإحتياجات عدد من المواطنين ، موجهاً المسئولين المعنيين بالتدخل والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، مع التأكيد على أهمية الإستجابة السريعة لشكاوى المواطنين ومطالبهم .

إستمرار العمل بالمجالس الطبية بمختلف المراكز والمدن

وتجدر الإشارة إلى أن أيام العمل بالمجلس الطبى العام تستمر خلال الفترة من السبت إلى الخميس ، داخل مراكز أسوان ودراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو ، وذلك لإنهاء إجراءات الإجازات المرضية ، وإجراء الكشف الطبى على السائقين ، وطلبات الحصول على معاش كرامة ، وكارت الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة ، إلى جانب تقديم عدد من الخدمات الطبية الأخرى .

تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الطبية ، والتأكيد على حسن معاملتهم وسرعة الإستجابة لمطالبهم ، مع العمل على زيادة أيام الكشف الطبى للسائقين للحد من الزحام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمجالس الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .