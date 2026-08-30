قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تتابع واقعة اندلاع حريق محدود في مستشفى كفر الزيات العام وتؤكد سلامة المرضى والعاملين
سيفشل أمام جغرافيا إيران.. طهران: الحصار الأمريكي لن يعزل البلاد.. و«سنرد بقوة»
محمد فراج: 14 مليار دولار استثمارات صينية مستهدفة في مصر بنهاية 2026
موعد مباراة الزمالك ضد منتخب السويس بتروجت والقنوات الناقلة
تفاصيل حادث دهس مروع بمرسى مطروح أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين
خلال ساعات.. مواعيد وتفاصيل قرعة الحج 2027 العلنية من وزارة الداخلية
روسيا تتوعد بضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية.. إحراز تقدم في سومي ودونيتسك
نجيب محفوظ.. 20 عامًا على الرحيل| الأديب الذي جعل الحارة المصرية تمشي إلى نوبل
كشف أثري عن بقايا مجمع سكني ومعصرة يُرجح استخدامها لإنتاج النبيذ
مصدر بلجنة الحكام: هنرد على ابن المعلم رسمي بكرة وكلام كريم حسن شحاتة كذب
انطلاق الموجة الـ 30 بقنا.. إزالة 40 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وأراضٍ زراعية
اليوم.. أوبريت حفل افتتاح أولمبياد الشركات الـ 59 يحكي تاريخ الرياضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى جولة مفاجئة.. محافظ أسوان يتفقد القومسيون الطبى العام بالنفق

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بالمجلس الطبى العام " القومسيون الطبى " بمنطقة النفق ، وذلك للوقوف ميدانياً على مستوى الخدمات الطبية والإدارية المقدمة للمواطنين ، والتأكد من سهولة ويسر الإجراءات الخاصة بإنهاء معاملاتهم.

المحافظ يستفسر عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين


وخلال جولته ، حرص المهندس عمرو لاشين على الاستفسار من المواطنين المترددين على المجلس الطبى العام عن مستوى الخدمات المقدمة لهم ، ومدى سهولة الإجراءات وسرعة إنهاء الخدمات المطلوبة ، موجهاً بضرورة تذليل أى معوقات تواجههم وتحسين مستوى التعامل معهم .

توجيهات بحسن معاملة المواطنين وتيسير الإجراءات
وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام بحسن معاملة المواطنين من جانب العاملين بالمجلس الطبى العام ، والتعامل معهم بصورة لائقة ، مع الحرص على سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة بما يحقق رضا المواطنين .

زيادة أيام الكشف الطبى للسائقين
وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أنه سيتم التنسيق مع مديرية الصحة لتحديد أكثر من يوم لإجراء الكشوفات الطبية الخاصة بالسائقين بمدينة أسوان ، بما يسهم فى تخفيف الزحام وتقليل فترات الإنتظار ، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية المطلوبة .

الإستماع لمطالب المواطنين والتوجيه بسرعة التدخل


كما حرص محافظ أسوان على الإستماع إلى مطالب وإحتياجات عدد من المواطنين ، موجهاً المسئولين المعنيين بالتدخل والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، مع التأكيد على أهمية الإستجابة السريعة لشكاوى المواطنين ومطالبهم .

إستمرار العمل بالمجالس الطبية بمختلف المراكز والمدن

وتجدر الإشارة إلى أن أيام العمل بالمجلس الطبى العام تستمر خلال الفترة من السبت إلى الخميس ، داخل مراكز أسوان ودراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو ، وذلك لإنهاء إجراءات الإجازات المرضية ، وإجراء الكشف الطبى على السائقين ، وطلبات الحصول على معاش كرامة ، وكارت الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة ، إلى جانب تقديم عدد من الخدمات الطبية الأخرى .

تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الطبية ، والتأكيد على حسن معاملتهم وسرعة الإستجابة لمطالبهم ، مع العمل على زيادة أيام الكشف الطبى للسائقين للحد من الزحام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمجالس الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

السيدة والفتاة

اعتداء لفظي وجسدي.. سيدة تنهال على فتاة بالضرب والعض داخل ميكروباص وتشوه وجهها

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

الاهلي

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

ترشيحاتنا

كيا PV5 موديل 2026

شاهد| كيا PV5 موديل 2026 بمحركات كهربائية

لينك كو 08 موديل 2026

لينك كو 08 الهجين الجديدة تباع بهذه المواصفات

مكيف السيارة

طرق التخلص من رائحة العفن المنبعثة من تكييف سيارتك

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فيديو

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

لدغة نمل

أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

اوردر ب١٤ الف جنيه

أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد