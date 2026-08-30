بعد مرموش.. توتنهام يقترب من حسم صفقة جديدة

بات السنغالي إيلمان ندياي، جناح إيفرتون، قريبًا من ارتداء قميص توتنهام هوتسبير، بعدما قطع النادي اللندني شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع ناديه الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة «ذا أثلتيك»، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال ندياي إلى توتنهام، ضمن صفقة تتضمن أيضًا عودة البرازيلي ريتشارليسون إلى إيفرتون.

ويستهدف توتنهام من خلال الصفقة زيادة الخيارات المتاحة في الخط الهجومي، حيث سينضم ندياي إلى مجموعة من الأسماء التي يتقدمها المصري عمر مرموش، المنتقل حديثًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة.

وفي حال إتمام الصفقة، سيكون ندياي اللاعب التاسع الذي ينضم إلى توتنهام هذا الصيف، بعد ساندرو تونالي، ماتيوس فيرنانديز، سافيو، يان بول فان هيكي، ماركوس سينسي، أندرو روبرتسون، مارتن دوبرافكا وعمر مرموش.

كان ندياي قد انتقل إلى إيفرتون من مارسيليا في صيف 2024، وشارك مع الفريق في 73 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 4 آخرين.

وتأتي تحركات توتنهام الهجومية بعد بداية متعثرة في الدوري الإنجليزي، حيث خسر الفريق أول مباراتين أمام برينتفورد ونيوكاسل يونايتد، ليبحث عن حلول تعيد التوازن إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.