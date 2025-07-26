مأساة "المنيا" تهز القلوب| وفاة أسرة كاملة بسبب مبيد قاتل.. أستاذ سموم يحذر: "الموت حتمي ولا علاج"

في واقعة مأساوية هزّت محافظة المنيا، لقيت أسرة بأكملها مصرعها وسط حالة من الحزن والذهول بين الأهالي، إثر تسمم غامض.

ما هو مبيد الكلوفينابير؟ ولماذا هو مميت؟

ومع تصاعد التساؤلات حول السبب، كشفت التحاليل عن مفاجأة صادمة، بوجود مادة قاتلة تتمثل في مبيد حشري شديد السمية يُدعى "كلوفينابير" (Chlorfenapyr).

وبحسب الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بطب قصر العيني فإن المبيد الحشري كلوفينابير من أخطر المبيدات الحشرية، ويتسبب في:

ـ لا يقتل مباشرة، بل يعمل في صمت داخل الجسم، فيعطل مصدر الطاقة داخل كل خلية.

ـ حين تتوقف الخلايا عن إنتاج الطاقة، تتوقف الأعضاء عن العمل.

ـ وينتج عنه في النهاية الموت الحتمي ولا يمكن إيقافه.

ما هو مبيد الكلوفينابير؟ ولماذا هو مميت؟

الأعراض الخطيرة للتسمم بالكلوفينابير

ـ ارتفاع في درجة الحرارة

ـ ضعف عام وزغللة في العين

ـ غثيان وضيق في التنفس

ـ اضطراب ضربات القلب

ـ فقدان الوعي ثم الوفاة

ويحذر الدكتور عبدالمقصود من أن:

ـ الأطفال قد يموتون خلال 48 ساعة فقط.

ـ البالغون قد تستغرق حالتهم 10 إلى 15 يومًا حتى الوفاة.

أطفال أسرة المنيا

لا علاج بعد التعرض للتسمم

وشدد الدكتور عبدالمقصود على أنه: “لا يوجد دواء قادر على إعادة تشغيل بطاريات الخلايا بعد أن تتوقف.”

الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بطب قصر العيني

دعوة للحظر وتشديد الرقابة

في نهاية تصريحاته، وجه أستاذ السموم نداءً عاجلاً:

ـ بضرورة حظر تداول المبيد نهائيًا بين المواطنين.

ـ أن يقتصر استخدامه فقط على موظفي الوحدات الزراعية وتحت إشراف مباشر.

ـ منع الفلاحين من الاحتفاظ بأي كمية منه في المنازل.

ـ تحقيقات مستمرة ومطالب بالرقابة

والد الأطفال والذي لاقى حتفه لاحقا

وتواصل السلطات في محافظة المنيا التحقيق في ملابسات الحادث، في انتظار النتائج الرسمية النهائية.

كما تتصاعد المطالبات بتشديد الرقابة على تداول المواد الكيميائية والمبيدات في الأسواق، تفاديًا لتكرار الكارثة.